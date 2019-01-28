永大審委會通過日立公開收購 獨董陳世洋提3異見

（中央社記者鍾榮峰台北28日）永大審議委員會今天多數通過接受日立公開收購案，其中獨立董事陳世洋提出包括會計師意見書獨立性有疑義等3點異見，也表達外商提出每股63元收購的意見。

永大3位獨立董事成立的審議委員會今天下午1時30分召開會議，討論審議日立（Hitachi）公開收購永大100%股權的收購條件公平性，以及收購資金來源合理性，歷程長達3小時。

永大獨立董事之一陳世洋今天表示，今天審委會會議結果2比1通過接受日立以每股新台幣60元公開收購永大100%股權案。

陳世洋指出，他個人在會議中提出，日立所提收購價格合理性意見書的會計師獨立性有疑義。

此外他指出，評價報告及收購價格合理性意見書的獨立專家意見書，都沒有揭示對於所使用資料來源資訊等完全逐項評估，因此其完整性、正確性及合理性，不符合公開發行取得或處分資產處理準則相關規定。

他並表示，評價報告及意見書，均未依評價準則公報，也未於中國大陸業務收入進行常規化調整，也就是未將中國大陸業務，調整收入與費用到預期繼續經營下去的合理水準，也未將上海及台灣的土地不動產增值列入計算。

永大預計29日下午召開董事會，討論今天審議委員會會議結果。

根據公開資訊觀測資料，去年12月寶佳集團林家宏個人目前持有永大約136萬股，此外內部關係人持股約5287.5萬股，合計持股比重約13.2%。市場解讀林家宏傾向永大市場派陣營，單一持股比重已超越日立以及旗下子公司Hitachi Building Systems持有約11.7%股權。

此外被視為市場派盟友的花旗（台灣）商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶，持有永大股權約5.33%，另市場派盟友匯豐託管UT公園景觀公司，持股比重從5.63%提升到6.06%。

日立此次最低收購永大約8850萬股，占總數約21.66%，最高收購約3.6億股，總數約88.32%。

若此次公開收購屆滿，日立未取得永大100%股權，根據公開收購說明書，日立不排除繼續每股60元作為對價，採股份轉換方式以現金收購永大剩餘股份。

市場人士指出，股份轉換案須經過永大股東會同意，須經由股東會1/2以上股東出席、出席股東2/3以上比例通過。若日立僅達到最低收購持股比重，進一步發動股權轉換恐有困難度。（編輯：李信寬）1080128