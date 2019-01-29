貿易戰衝擊 台商海外投資首選東南亞陸退居第2

（中央社記者邱柏勝台北29日電）根據渣打銀行與中華徵信所調查，雖然美中貿易戰未歇，全球股匯市波動加劇，但仍有2/3受訪台灣企業對海外市場抱持樂觀態度，其中又以東南亞國家為投資首選，中國則退居第2。

渣打銀行與中華徵信所日前合作規劃執行「台灣企業轉型布局大調查」，鎖定台商企業內具有決策權力的高階主管（總經理、執行長、財務長等）進行訪查。而本次受訪企業中，有70.6%的企業已在中國有投資，投資東南亞的企業也接近6成（58.4%），分布狀況依次為越南（50.0%）、泰國（48.3%）、馬來西亞（42.3%）、印尼（33.3%）及菲律賓（26.9%）。

調查顯示，近2/3的受訪企業預期未來一年海外市場營收將會「成長」，顯見對海外市場普遍抱持樂觀態度，僅1成左右的受訪企業對海外市場的展望呈現負面看法。

此外，雖有近4成受訪企業表示目前無計劃擴展海外市場，但對其餘6成已決定展開新一輪海外布局的業者而言，不分企業規模大小，都將東南亞國家視為擴展海外市場的首選，反觀過去的投資熱點中國，已經退居第2位，而本次調查亦是首次發生東南亞（33.2%）投資意願高於中國（23.4%）的情況。

對此，中華徵信所副總經理許滸表示，過去幾年調查中，無論是國際或台灣市場，有意願及已經進行擴張的企業比例，大概都有接近7成的水準，但這次僅約6成，比例相對偏低。而這樣的變化，與其說是投資意願的降低，不如說是投資策略上產生了猶豫，美中貿易戰正是其中的關鍵影響因子，它迫使台商企業主必須全面思考中國跟中國以外的投資。

渣打銀行總經理林遠棟則建議有意赴東南亞國家布局的企業，面對一個陌生的環境，不能再靠過去仰賴人脈打聽的方式收集情報，私人管道獲得的資訊勢必過於片面，尤其東南亞國家各個國情不同，適用於一個國家的做法，換到另一個國家就未必奏效，大自法規、供應鏈管理，小至員工帳戶開設、貨幣匯兌，每個國家都有自己的眉角。

他認為，比較妥當的方式，應該是請教了解當地市場的金融機構，或是洽詢所屬產業的公會、台商協會，才能夠全面性地審時度勢、站穩根基。

渣打銀行與中華徵信所合作規劃「台灣企業轉型布局大調查」，調查期間為2018年10月22日到11月28日，針對中華徵信所資料庫中的集團企業、大型企業、中小型企業，進行分層隨機抽樣，鎖定台商企業內具有決策權力的高階主管（總經理、執行長、財務長等）進行訪查，以電話訪問和網路填答同步執行，探詢內容包含各家企業的經營現況與展望、對未來整體經濟的信心、企業未來的投資轉型與海外布局的規劃，最後再進行頻次與交叉分析比對。共計完成400份樣本，抽樣誤差正負5個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1080129