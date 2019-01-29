這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有
兩岸

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門
國際

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

過年換新鈔包紅包 2/1前453個金融據點這裡查
生活

過年換新鈔包紅包 2/1前453個金融據點這裡查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

友達去年每股賺1.06元 連6年獲利

最新更新：2019/01/29 14:18

（中央社記者潘智義台北29日電）友達光電今天舉行線上法人說明會，公布2018年第4季基本每股盈餘為新台幣0.03元，全年基本每股盈餘1.06元，連續6年獲利。

友達統計，2018年第4季合併營收770.9億元，較第3季減少4.9%。第4季歸屬母公司業主淨利為2.8億元，基本每股盈餘0.03元。合計2018年全年合併營收為3076.3億元，較2017年減少9.8%。全年歸屬於母公司業主淨利為101.6億元，基本每股盈餘為1.06元。

友達表示，2018年第4季大尺寸面板出貨量超過2845萬片，較第3季減少4.5%。2018年第4季中小尺寸面板出貨量約3215萬片，較第3季減少24.5%。累計2018年全年大尺寸面板出貨量超過1億1479萬片，較2017年成長2.7%。2018年全年中小尺寸面板出貨量約1億6660萬片，較2017年減少1.3%。

友達指出，第4季隨著市場新產能開出，供需較為寬鬆，面板價格轉趨疲弱，導致本季歸屬母公司淨利僅2.8億元，但就全年表現來看，2018全年營收3076.3億元，雖較去年減少9.8%，但公司堅持價值轉型策略，全年仍然能夠維持不錯的獲利表現，營業淨利達66.7億元，整體財務結構也維持健康穩定。

展望2019年，友達說，市場上陸續仍有新產能開出，供過於求將是顯示器產業未來幾年的常態。全球經濟及國際貿易情勢也充滿各種變數。面臨嚴峻的經營環境，友達將會堅持一貫策略，維持健全的財務體質、致力提升產品價值及持續創新，以強化公司長期競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1080129

地機族