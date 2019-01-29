友達去年每股賺1.06元 連6年獲利

（中央社記者潘智義台北29日電）友達光電今天舉行線上法人說明會，公布2018年第4季基本每股盈餘為新台幣0.03元，全年基本每股盈餘1.06元，連續6年獲利。

友達統計，2018年第4季合併營收770.9億元，較第3季減少4.9%。第4季歸屬母公司業主淨利為2.8億元，基本每股盈餘0.03元。合計2018年全年合併營收為3076.3億元，較2017年減少9.8%。全年歸屬於母公司業主淨利為101.6億元，基本每股盈餘為1.06元。

友達表示，2018年第4季大尺寸面板出貨量超過2845萬片，較第3季減少4.5%。2018年第4季中小尺寸面板出貨量約3215萬片，較第3季減少24.5%。累計2018年全年大尺寸面板出貨量超過1億1479萬片，較2017年成長2.7%。2018年全年中小尺寸面板出貨量約1億6660萬片，較2017年減少1.3%。

友達指出，第4季隨著市場新產能開出，供需較為寬鬆，面板價格轉趨疲弱，導致本季歸屬母公司淨利僅2.8億元，但就全年表現來看，2018全年營收3076.3億元，雖較去年減少9.8%，但公司堅持價值轉型策略，全年仍然能夠維持不錯的獲利表現，營業淨利達66.7億元，整體財務結構也維持健康穩定。

展望2019年，友達說，市場上陸續仍有新產能開出，供過於求將是顯示器產業未來幾年的常態。全球經濟及國際貿易情勢也充滿各種變數。面臨嚴峻的經營環境，友達將會堅持一貫策略，維持健全的財務體質、致力提升產品價值及持續創新，以強化公司長期競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1080129