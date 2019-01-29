中華電2019年財測出爐 每股估賺4.4元至4.6元

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電今天公布2019年財測，全年合併營收估為2205.6億元至2229.1億元，年增2.4%至3.5%，每股盈餘4.4元至4.6元，較去年微減0.18元或增加0.02元，董事長鄭優表示，有信心2019年維持成長動能。

中華電2018年自結營業收入為新台幣2154.6億元，歸屬於母公司業主淨利為355.2億元，年減8.6%，累計每股稅後純益（EPS）4.58元，低於全年財測預估EPS目標4.8元至5.2元水準，這也是中華電信史上第一次沒有達成財測目標。中華電信先前表示，ICT業務因會計認列方式改變延後認列，以及行動營收低於預期，去年財測未達標。

中華電信今天公布2019年財務預測，全年合併營收預估為2205.6億元至2229.1億元，較營業成本及費用合計為1778.4億元至1782.5億元，稅前淨利為438.2億元至457.6億元，歸屬於母公司業主淨利為341.1億元至356.8億元，每股盈餘4.4元至4.6元。

中華電說明，2019營收預測較2018年度自結數增加51億元至74.5億元，約年成長2.4%至3.5%，主要因為資通訊專案收入、網際網路應用加值及MOD營收增加，抵銷語音服務持續被VoIP取代、行動服務營收持續受市場競爭因素減少的影響。而2019年度合併營業成本及費用預測年增3.4%至3.7%，主要因為資通訊專案成本增加。

中華電營業淨利預測約年減2.1%至年增2.3%，稅前淨利預測約年減11.5億元至年增7.9億元、歸屬於母公司業主的淨利約年減14.1億元至增加1.6億元，每股盈餘預測為4.4元至4.6元，較2018年度自結數分別減少0.18元至增加0.02元。

中華電董事長鄭優表示，面臨市場激烈競爭，2018年中華電信在各領域鞏固客戶數，展望2019年，將致力提升整體業務績效，透過整合研究、銷售與通路資源，提升營運效率，有信心可維持成長動能。

在行動及寬頻業務方面，鄭優表示，將持續提高行動用戶中高資費用戶占比，並以寬頻升速策略，提升整體營收；MOD面將持續推升客戶數並引進高品質內容，帶動營收成長；並善用既有網路建設，輔以雲端技術、大數據優勢和物聯網平台建置，持續拓展資通訊業務商機，即便面臨高度競爭，仍樂觀看待2019年，將掌握產業趨勢及法規鬆綁良機。

另外，取得重大資產方面，中華電說明，今年將較2018年度增加46.4億元，主要為預計擴大集團布局相關股權投資增加，處分重大資產方面，主要為預計處分中華航空持股。（編輯：黃國倫）1080129