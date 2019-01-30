iPhone營收年減15% 庫克坦言價格是因素

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果財報透露當季iPhone營收年減15%，蘋果執行長庫克坦言價格是因素，此外補貼政策和替換電池計畫也有影響。外媒報導蘋果正重新考量iPhone定價。

蘋果公布截至去年12月29日的2019會計年度第1季財報，其中來自iPhone項目的營收年減15%，來到519.82億美元，占整體營收比重61.6%。來自大中華地區當季營收來到131.69億美元，較上一年同期減少26.6%，仍是蘋果在全球第3大市場。

國外科技網站MacRumors引述報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，消費者持有舊款iPhone的時間相較之前拉長，加上總體經濟環境因素、特別是新興市場需求趨緩，使得當季iPhone營收年減15%。

法人問及iPhone價格是否影響銷售量，庫克不諱言指出，價格是因素，其中美元匯率在新興市場相對走揚，使得蘋果產品價格跟著水漲船高，也牽動消費者的購買意願。iPhone補貼政策以及替換電池計畫對於iPhone銷售也有影響。

路透（Reuters）報導，庫克表示蘋果正在重新考量美國市場以外的iPhone定價，以協助當地iPhone的銷售狀況。

天風國際證券分析師郭明錤日前報告預期，iPhone銷售不佳的最壞狀況即將過去，預期第2季iPhone銷售下滑的狀況可能趨於緩和。

他預期第2季iPhone出貨量可能比市場原先預期要好一些，預估單季出貨量可來到3400萬支到3700萬支，可高於市場共識的3000萬支到3500萬支。

市場對於今年iPhone銷售狀況看法不一。國外財經網站Investor’s Business Daily日前引述D.A. Davidson分析師佛特（Tom Forte）報導，今年全年各季iPhone銷售可能持續不振，銷量和平均銷售價格（ASP）均較去年同期各季下滑。（編輯：鄭雪文）1080130