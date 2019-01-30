台灣半導體研究中心揭牌 陳良基有3個期待

科技部長陳良基30日主持台灣半導體研究中心揭牌典禮，表示對中心有3個期待，除要有登峰造極的企圖心，也要創造與國內外盟友結盟條件，並透過各種方式培育人才。中央社記者張建中攝 108年1月30日

（中央社記者張建中新竹30日電）國家實驗研究院台灣半導體研究中心今天揭牌，科技部長陳良基表示，對台灣半導體研究中心有3個期待，希望在第4次工業革命中，台灣能夠做為全世界更大貢獻者。

陳良基指出，1980年政府在新竹科學園區開啟台灣高科技的起源，後續幾個重要發展也都跟半導體息息相關，台積電1987年成立，已故前交通大學校長張俊彥1988年籌組成立國家奈米元件實驗室。

陳良基表示，全世界透過半導體、IC對世界做翻天覆地的改變，現在正邁入第4次工業革命，主要來自積體電路創造給人類充足的運算能力所做的最大改變，這波改變起源就是從科學園區往全世界發展。

面對未來的變動，陳良基說，國家奈米元件實驗室與國家晶片系統設計中心合併，成立台灣半導體研究中心，希望提供學研界更好環境，協助做未來科技進展必要的準備。

陳良基表示，國家奈米元件實驗室與國家晶片系統設計中心兩個獨立中心的整併，共花了一整年時間規劃，希望能發揮一加一大於二的力量，他對台灣半導體研究中心有3個期待。

第一個期待是，中心的主管與員工要有登峰造極的企圖心，協助台灣半導體在未來第4次工業革命時，繼續扮演引領的角色；不只要做廣，要花更多力氣做得更強大。

第二個期待是，國內外與半導體相關的學研機構與產業界都應該是中心的盟友，中心要創造結盟的條件，尋求雙贏的策略，要找到互補性。

第三個期待是，中心要透過各種方式培育人才，讓更多年輕人體認半導體值得作為一生的志業。陳良基表示，希望中心能有更多創新點子，讓台灣因掌握運算的能量，作為全世界更大的貢獻者。

台灣半導體研究中心今天舉辦揭牌典禮，由陳良基主持，包括聯發科技術長周漁君等業界人士到場致意，並見證台灣半導體研究中心與台灣半導體產學研發聯盟及國際半導體產業協會簽署合作意向書，未來將共同合作推動半導體前瞻研發及科技人才培育。（編輯：蘇志宗）1080130