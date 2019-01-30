國發基金鬆綁創業天使方案 個案投資增至2000萬

（中央社記者潘姿羽台北30日電）國發基金釋利多，為了進一步鼓勵天使投資、活絡新創，宣布鬆綁創業天使投資方案4大項目，不只個案投資金額提高至新台幣2000萬元，也放寬申請適用對象、調整基金退場年限。

國發基金2017年通過創業天使投資方案，並匡列10億元辦理，藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展。

國發基金今天發布新聞稿表示，為了加大誘發投資力道，已調整精進創業天使投資方案，主要有4大改變，分別是個案投資金額從上限1000萬元提高至2000萬元、放寬申請適用對象、簡化小額投資流程以及調整基金退場年限。

國發基金解釋，原方案的申請適用對象必須要有天使投資人搭配投資，調整後，經審議會同意可免天使投資人搭配投資；小額投資部分，過去得依規定提送投資評估審議會審議，調整後，當天使投資人申請投資金額300萬元以下，且投資金額不低於國發基金，國發基金便可逕行投資。

至於基金退場年限，國發基金也說，原本規定年限為7年，如今增加彈性，經審議會同意，便可延長退場年限。

創業天使投資方案上路至今，已審議16家新創事業，通過投資11家，通過率近7成，而國發基金通過投資金額約9820萬元，加計民間天使投資人搭配投資約8900萬元，合計投資金額達1億8720萬元。（編輯：楊玫寧）1080130