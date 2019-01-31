離岸風電躉購費率 經長：調降6%是省錢

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部30日公布再生能源躉購費率，其中離岸風電費率調降5.71%，較草案降幅縮減，經濟部長沈榮津今天表示，最終定案費率較去年調降近6%，「這是省錢」。

今年度離岸風電躉購費率降幅較先前草案調降12.71%大幅縮減，外界解讀為經濟部「退一步」，沈榮津今天下午受訪時予以否認，表示開發商針對草案不合理處提出訴求及具體佐證，審定委員會考量國內外施工環境、基礎設施及產業發展條件等因素，就整體評估進行討論，最後以共識決做出決定，經濟部都會尊重。

對於媒體將最終拍板費率與預告費率相比，估算收購費用將多出1380億元，沈榮津指出，今年度費率與去年相比是調降近6%，是省錢而非多花錢。

先前傳出撤資疑慮的沃旭能源今天早上發布聲明，表示近期會與本地供應商溝通，盡力讓旗下大彰化東南、西南風場開發計畫仍具投資可行性。不過，沃旭能源認為，今年躉購費率中新增滿發小時上限，對遠岸風場相當不利。

對此，沈榮津表示，新增滿發小時上限的決定都有考量開發商、離岸風電科技進步，及財務負擔之間的平衡，這些問題昨天都在委員會議中討論過，經濟部同樣尊重委員會決定。（編輯：黃國倫）1080131