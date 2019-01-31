新南向布局 台灣銀行馬尼拉辦事處開業

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）台灣銀行新南向布局再下一城，台灣銀行馬尼拉代表人辦事處今天開業，台銀董事長呂桔誠與菲律賓參議員、財經官員出席剪綵。台銀加入後，在菲營運的台資銀行增至9家。

繼2018年5月下旬台銀駐法蘭克福辦事處開幕後，馬尼拉代表人辦事處今天中午在馬卡蒂市（Makati）香格里拉（Shangri-La）大酒店舉行開幕儀式，呂桔誠、菲律賓參議員高登（Richard Gordon）、菲國財經高層官員、中華民國駐菲代表徐佩勇、菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）共同剪綵揭牌。

亞洲開發銀行（ADB）、亞洲管理學院（AIM）多名代表，中華民國對外貿易發展協會馬尼拉駐點、金融同業及旅菲台商也參與支持，現場嘉賓雲集，共同見證台灣銀行新南向的里程碑。

呂桔誠致詞時表示，「菲律賓」是以西班牙國王菲立普二世（Philip II, 1527-1598）命名，菲立普的原意是友誼及兄弟之愛，台銀進入菲國市場，彰顯台灣與菲律賓的兄弟情誼，雙方將攜手共創經濟利益。

他說，菲律賓天然資源豐富，位於東南亞國家協會（ASEAN）市場樞紐，近年來經濟表現亮眼，台銀為協助台商掌握菲律賓經濟成長的商機，而設立馬尼拉代表人辦事處，未來將與台銀海外分行及OBU（Offshore Banking Unit國際金融業務）整合行銷，並結合台銀新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協。

另外，為使展業模式更有效率，台銀將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。

曾任蘇比克灣管理局（Subic Bay Metropolitan Authority）局長的高登，回顧早年台灣推動南向政策時與李登輝總統、台商們的互動情況，感謝台商在美軍撤離蘇比克灣之際率先前往投資，支撐了蘇比克灣及周邊地區的經濟。

高登說：「李登輝總統當時說台灣要南向，我認為現在有很好的機會，正是台灣銀行可使第二波南向開花結果的好時機。」他表示，菲律賓政府正全力發展基礎設施，台銀將有絕佳的發揮空間。

台銀在呂桔誠領導下，以實現「建構領導銀行、布局全球市場」新願景，積極推動國際化發展，2018年起陸續設立澳洲雪梨分行與泰國曼谷、德國法蘭克福等辦事處及馬尼拉辦事處。台銀目前也在東協各國如越南、印尼及馬來西亞籌設辦事處，充分展現推動國際化的動能與雄心。

目前有9家台資銀行在菲律賓營運，分別是兆豐、中國信託、國泰世華、元大、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台銀。（編輯：郭中翰）1080131