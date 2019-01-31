林之晨接台灣大總經理 打造市值千億美元科技集團

（中央社記者吳家豪台北31日電）之初創投創始合夥人林之晨將在4月接下台灣大總經理，他今天以逾3400字的長文表示，接任後將以建立一個市值1000億美元的科技集團為目標，創造第一個由台灣出發、真正國際級的非代工企業。

台灣大哥大今天召開董事會，通過高層人事案，現任總經理鄭俊卿將屆齡退休，改由之初創投（AppWorks）創始合夥人林之晨接棒，人事案4月1日生效。

林之晨今晚約6時10分在臉書（Facebook）以中英文說明心聲，其中中文內容超過3400字，表明自己大老遠從紐約搬回來的目的就是改變台灣，所以這些年來做決定沒什麼懸念，因為不需要考慮自己的利益，只需要考慮在這個時間點，做這件事情，是不是最能貢獻台灣。

林之晨說，他不是接下了台灣大總經理的職位，而是接下了整合市值120億美元（約新台幣3688億元）、營收38億美元的台灣大與市值36億美元、營收25億美元的AppWorks生態系，放大出10倍成果的任務。

他表示，不久前台灣大董事長蔡明忠約他談話，詢問他有沒有興趣接下台灣大總經理的職位，一開始他其實無法答應，除了他已經決定搬去印尼，也不確定接這個位子與貢獻台灣的關係。回去想了兩個整天後，他向蔡明忠說，必須有4個先決條件。

第一，結合台灣大和AppWorks，用AppWorks生態系去幫助台灣大轉型為科技企業，同時以台灣大為平台去加速AppWorks新創的成長，因此創造更多成功的企業，為台灣示範成熟企業如何與新創實際合作。

第二，由AppWorks帶路，推動台灣大與AppWorks走出台灣，成為一個大東南亞科技集團，為台灣企業的區域化寫下典範，同時也成為能加速AppWorks新創區域化的大平台。

第三，以建立一個市值1000億美元（約新台幣3兆元）的科技集團為目標，創造第一個由台灣出發、真正達到國際級的非代工企業。

第四，所有因為「台灣大 + AppWorks」集團未來的價值成長，公司依規定希望給予他個人的獎勵，要能全數由集團捐為公益使用，且專注在推動台灣的教育改革與電影工業上。

林之晨向蔡明忠說，如果以這4個目標為前提，那就值得他花10到15年的生命去推動，想不到蔡明忠毫不猶豫就答應。也因此，他與AppWorks的夥伴們溝通並得到支持後，決定一起接受這個挑戰。

不過，林之晨坦言，這不是一件容易的工作，對於管理電信事業，以及對於領導一個7000人的大集團，他有太多需要學習的地方，所以他請蔡明忠務必持續扮演他的夥伴，在這個過程中一起確保電信本業的營運，並且有最大的空間與時間去爭取新事業的發展，為所有「台灣大 + AppWorks」的利害關係人爭取最佳的長期利益。

林之晨強調，未來幾年將是電信業轉型的關鍵時期，去年499之亂加速電信用戶平均每戶營收（ARPU）的下滑，消費者換機時間拉長導致手機營收停滯，接下來資本支出是4G近4倍的5G即將到來，更讓電信長達20年紅利時代難以延續，且人工智慧（AI）等巨型典範轉移接連到來，進一步逼迫電信業者不能繼續防守。

林之晨認為，電信業已經建立的品牌、長期客戶關係、大量用戶數據極有價值，是可以更全面應用的資產。透過「台灣大 + AppWorks」的結合，目前已經產生760億元年營收的AppWorks的328家新創公司，以及未來將持續培養的更多新興企業，都有機會透過與台灣大的合作加速成長，而台灣大也能因此取得新的營收引擎，創造雙贏的局面。（編輯：林孟汝）1080131