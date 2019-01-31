林之晨接棒台灣大總經理 注入本夢比DNA

（中央社記者江明晏台北31日電）蔡明忠欽點之初創投創始合夥人林之晨接棒台灣大總經理，喊出市值放大10倍任務，產業界認為，新創「本夢比」DNA將注入電信趨避風險、講殖利率的血統中，如何套用創投經驗推動台灣大轉型，將面臨考驗。

台灣大哥大今天召開董事會，通過新任人事案，現任總經理鄭俊卿因今年3月底屆齡退休，總經理一職將由現任台灣大獨董、也是之初創投（AppWorks）創始合夥人林之晨，自4月1日起接任。

新接任的林之晨在臉書貼文表示，2個多月前，台灣大董事長蔡明忠邀請他擔任新職，雙方就多面向深入交換意見，除了要放眼東南亞市場，還要將台灣大的市值由現行的120億美元拉高到1000億美元，讓台灣擺脫代工王國的角色，也讓台灣大哥大走出電信產業目前的紅海，邁向放大10倍的新藍海。

在電信產業資歷逾20年的高層分析，鄭俊卿交棒後，尋覓人選是富邦集團董事長蔡明忠的重要功課，他眼前擺了兩條路，第一，找一個電信或是財務背景出身的專業經理人，穩健推動電信業務，重點可能會放在財務操作或是台灣大與凱擘的整併；第二，在迎向5G時代，電信業更認知不能當條「笨水管」，因此，截然不同背景的人「空降」，有助於推動電信產業轉型，甚至是發展新創事業。

事實證明，蔡明忠選了第二條路。

蔡明忠重掌台灣大董事長職務後，就希望台灣大轉型成一個科技公司，營收不再僅限於打電話，還要融入更多AI人工智慧、物聯網等新科技，尤其進入5G時代，更要以科技創新為核心。

電信業去年歷經「499元吃到飽」大戰，資費低價成為擺脫不了的態勢，電信業在傳統語音收入的紅利已經消失，轉型刻不容緩，在5G時代需要不同背景和思維的人士推動電信業的轉型任務。

中華電信今年宣布成立「策略轉型辦公室」，擴大公司轉型速度與規模，而電信三雄中的遠傳電信及台灣大哥大也都換了新總經理，啟動轉型任務。

遠傳電信總經理職務由在美國電信業界任職超過20年的井琪接任，台灣大則由台灣創投推手林之晨接手，年紀41歲的林之晨也將成為台灣電信史上最年輕的總經理。

業界高層坦言，林之晨扶植新創公司，不但眼光獨到，對事情看法的準度也很好，但能否推動電信轉型，可能面臨三大挑戰，第一，要看董事長授權程度，初入電信業的人就像「劉姥姥逛大觀園」，電信的業務包山包海又相當繁雜，可能至少要2年才能在營運上操盤，蔡明忠能不能放手是個問題。

第二，新創產業有冒險的DNA，講的是「本夢比」，但電信產業的特性是趨避風險，也要講求殖利率，對股東負責，兩者在策略上有極大差異，且吸引的人才特質也截然不同，沒有電信業實務營運經驗的林之晨，恐怕很難完全套用過去創投界的思維及經驗，去推動台灣大轉型。

第三，從2G、3G、4G，到即將到來的5G，全球電信業都持續在討論不再當條「笨水管」的轉型難題，但誰能真的扭轉角色，國內外都幾乎沒有成功案例，這並非管理階層能力不足，而是全球電信業都有本質上的包袱，是否能瞬間做很大轉彎，要打個問號。

另一電信業人士評估，林之晨接棒後，在推動台灣大發展新創上會扮演很重要的角色，重心應不會放在傳統資費上的新玩法，畢竟這一塊在499之後利潤空間已縮水，但可以肯定的是，「電信產業，變不一定會好，但不變一定不會好」，對此仍是給予高度肯定。（編輯：林孟汝）1080131