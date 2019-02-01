勞動基金1月賺1126億元 創歷史新高

（中央社記者余曉涵台北1日電）勞動部勞動基金運用局今天表示，雖然107年勞動基金虧損新台幣726億元，但今年1月份勞動基金收益估算達1126億元，創單月份收益歷史新高，不僅彌平去年虧損，還超出400億元。

勞動基金包括新制勞退、舊制勞退、勞保等6項各類基金，但去年受到中美貿易爭端起伏、美國聯準會貨幣政策動向不定、各區域地緣政治紛擾等因素影響，全球金融市場劇烈震盪下跌，107年勞動基金整體虧損新台幣726億元。

勞動部勞動基金運用局今天發出新聞稿表示，雖然107年勞動基金整體虧損726億元，但108年1月份勞動基金收益初步估算達1126億元，創單月份收益歷史新高，不僅彌平去年虧損，還超出400億元。

基金局說，107年受到全球股、債市下跌影響，基金短期操作難度提高，基金局隨時掌握市場動態，彈性調整配置，竭力降低市場波動影響，整體勞動基金107年報酬率為-1.95%，但國內外投資表現仍較市場主要指標為優。

基金局指出，雖然全球經濟因貿易糾紛前景尚不明朗，但歐美貨幣政策步調趨於緩和，帶動投資信心回溫，將持續關注全球金融與經濟情勢，適時調整投資部位，以獲取勞動基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。（編輯：吳協昌）1080201