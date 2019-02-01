研華購併OMRON Nohgata 加速日本布局

（中央社記者韓婷婷台北1日電）研華科技今天公告，完成認購日本OMRON旗下OMRON Nohgata 80%股權，總認購金額日幣18.36億元(約折合新台幣5.2億元)，加速在日本嵌入式系統市場布局。

研華表示，OMRON Nohgata將更名為Advantech Technologies Japan，ATJ位於日本福岡縣直方市，客戶分布多位於九州及關西，專精於機器人、工廠自動化、工具機與醫療相關應用。

研華指出，合併後原經營團隊維持不變，與研華Embedded-IoT事業群(EIoT SBG)整合進行產品開發及業務布局，研華將藉由購併ATJ，加速拓展研華在日本嵌入式系統市場占有率以及增強在地化服務，同時加深與OMRON在物聯網平台(IoT Platform)的合作。

研華EIoT總經理張家豪表示，日本是研華發展IoT的戰略市場，當地成熟的先進製造產業，每年均創造穩定的嵌入式系統與板卡需求，物聯網相關的發展機會也相當巨大。

張家豪說，ATJ既有營運即專注於醫療設備、機器人、以及工具設備等產業的DMS(客製化設計製造)服務，未來將結合研華EIoT的嵌入式系統與板卡的設計能量與產品廣度並導入WISE-PaaS IoT(軟體平台服務)模式，並與研華東京辦公室分工合作，對ATJ客戶導入研華標準產品的推廣及販售與研華集團零件共同採購綜效，可大幅提升ATJ的競爭力，進而擴大研華在九州以及其他關西地區的在地服務機會與市場涵蓋率。（編輯：林沂鋒）1080201