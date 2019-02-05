法媒：春節日期年年變動 恐影響全球貿易

（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）春節日期依農曆而定，每年對應的公曆日期不同。法國費加洛報一篇文章提到，春節日期變動幅度大，假期又長達數日，多少給全球貿易帶來一些波動，但目前的統計研究很少。

今年農曆新年初一落在2月5日，去年是2月16日，2017年則是1月28日。對華人來說非常重要的春節以農曆為準，每年對應的公曆日期不同。

費加洛報（Le Figaro）報導，雖然法國人的復活節日期每年也不同，但春節日期變動幅度很大，可能對經濟情勢有些影響，全中國都在慶祝春節，且約有5天假期，顯著影響進出口。

根據報導，中國是全球貿易占比很重的國家，春節給世界貿易往來帶來一些波動，每年都可觀察到中國貿易統計在第1季的起伏，這也多多少少反映在美、日等主要供應國的統計數據上。

報導提到，由於貨物運輸需要數週時間，很難比對出實際有多大程度的影響，但控制與春節有關的季節性波動有其必要，尤其此時正值美中「貿易戰」。

報導指出，目前除了荷蘭經濟政策分析局（Central Planning Bureau）外，統計學者對相關議題還少有研究，法國國家統計及經濟研究局（Insee）將進一步調查，預計今年12月發表一份探討「春節日期對全球貿易變化的影響」的國際暨法國情勢摘要。（編輯：陳惠珍）1080205