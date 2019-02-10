iPhone漲價反噬蘋果 在中國難突圍

蘋果公司107年9月發表3款iPhone，都配備臉部辨識功能。旗艦款iPhone XS及XS Max搭載有機發光二極體（OLED）螢幕，配備雙鏡頭相機。圖為蘋果iPhone XS。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）蘋果公司近年調漲iPhone高階機種售價，抵消銷量成長停滯的效應，過去一年營收成長亮眼；不過新會計年度首季卻下修營收預測，凸顯iPhone在智慧型手機市場飽和下的困境。

蘋果公司（Apple）去年9月發表3款iPhone，都配備臉部辨識功能。旗艦款iPhone XS及XS Max搭載有機發光二極體（OLED）螢幕，配備雙鏡頭相機；價位較低的iPhone XR沿用液晶顯示器（LCD）螢幕，採用單鏡頭相機。

蘋果上個會計年度營收激增15%，原本對iPhone XR寄予厚望，認為這款新機能在中國大受歡迎，而向供應鏈下了大筆訂單，沒想到iPhone XR買氣欠佳，蘋果被迫大幅減產，並在1月閃電下修去年12月29日結束的新會計年度首季營收預測。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）當時將財測下修歸咎於中國經濟降溫、美中貿易緊張，導致包含中國、香港、台灣的大中華地區智慧型手機市場嚴重萎縮，iPhone買氣不如預期。

但長期追蹤蘋果的分析師孟斯特（Gene Munster）向財經媒體CNBC表示，經濟大環境雖有影響，但iPhone定價策略過於激進，去年9月發表的新機漲價23%，消費者反應不佳，蘋果難辭其咎。

資深分析師費拉古（Pierre Ferragu）也認為，蘋果在中國栽跟斗，經濟因素只占2成，其餘要歸咎於市場需求不振，因為消費者認為蘋果創新腳步放慢，iPhone又愈賣愈貴，用戶換機時會三思而後行。

華爾街日報分析，iPhone XR在中國處境尷尬，精打細算的買家嫌太貴，想彰顯社經地位的消費者寧願多花至少25%的錢買旗艦機種，也不願屈就iPhone XR。

iPhone在中國面對華為、OPPO和vivo等廠牌競爭，這些後起之秀的智慧型手機設計與iPhone相似，售價卻低很多。

iPhone XR在中國售價人民幣6499元（約新台幣2萬9220元）起跳，比華為同級機種Mate 20貴了人民幣2500元。雖然XR定價和以往蘋果發表的iPhone入門款差距不大，卻遠高於OPPO和vivo推出的旗艦機種。

此外，iPhone XR主打臉部辨識和支援雙SIM卡，中國廠牌售價更親民的手機早就擁有這些功能。

瑞士銀行（UBS）分析師艾克瑞（Tim Arcuri）研究採購資料並向蘋果供應商探詢後估計，蘋果去年10月計劃將iPhone新機約45%產能投入XR。他直言，蘋果生產過多iPhone XR，消費者卻不想買，特別是中國民眾。（編輯：陳惠珍）1080210