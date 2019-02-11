證交所新春團拜 許璋瑤揭示5大工作重點

（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣證券交易所今天舉行證券暨期貨業己亥年新春團拜，證交所董事長許璋瑤表示，今年有5大工作重點，擴大資本市場規模為首要。

證券暨期貨業己亥年新春團拜包括金融監督管理委員會副主委張傳章、櫃買中心總經理李愛玲、期貨交易所董事長許虞哲、券商公會理事長賀鳴珩、投信投顧公會理事長張錫及期貨公會理事長糜以雍皆出席。

許璋瑤表示，去年台灣資本市場與全球股市相比表現不差，今年將持續擴大資本市場、吸引資金，尤其是在中國大陸投資的台商近期開始調整布局、新南向國家廠商也有尋求業務拓展的計畫，都可望吸引回台籌資；明年3月實施的逐筆交易制度，也即將在3月起推出擬真平台，讓投資人進行實戰試驗，讓台股的交易制度與國際接軌。

許璋瑤也指出，去年蓬勃發展的指數投資今年也將繼續推動，包括推出新種指數股票型基金(ETF)及即將在4月上路的指數投資證券(ETN)，都是今年業務重點；此外，金管會近年來推動的金融科技，證交所也積極響應，協助券商推動電子交易發展。

此外，今年是資安法實施的第1年，證交所為了投資人的交易安全，也將積極進行設備的投資動作。

賀鳴珩在致詞時也表示，去年台股日均量達新台幣1653億元，券商今年普遍以日均量1500億元至1600億元作為今年預算數，不過去年包括證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所獲利共成長2成，投信業、期貨業獲利也分別成長10%、23%，只有證券業獲利衰退25%，主要受到承銷業務及自營業務的影響，今年券商如何轉型及衝刺財富管理業務，將是扭轉獲利能力的重點所在。（編輯：鄭雪文）1080211