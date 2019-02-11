今年經濟展望 呂桔誠：如同金豬腳步慢但穩健

台銀11日舉辦新春團拜，台銀董事長呂桔誠在台銀總行發送員工「幸福小屋」，象徵今年台銀的業務重點是房貸業務，預計今年新承做房貸量上看2000億元。中央社記者邱柏勝攝 108年2月11日

（中央社記者邱柏勝台北11日電）台銀今天舉辦新春團拜，董事長呂桔誠表示，過去幾年經濟如同當年生肖「雞飛狗跳」，進入金豬年後，台灣經濟成長如同豬的步伐「slowly but moving」，雖緩慢但仍穩健前進。

呂桔誠今天在台銀總行發送員工「幸福小屋」，象徵今年業務重點是房貸業務。他表示，台銀去年成功標下公教人員「築巢優利貸」優惠房貸，3年內提供公教人員新台幣4000億元房貸額度，加上原本的房貸業務，今年新承做房貸量上看2000億元。

提及今年景氣，呂桔誠表示，前幾年的經濟表現，如同當年度生肖般「雞飛狗跳」，預期今年也會有如「豬」的生肖特質，緩慢但穩健地走。

去年台銀稅前盈餘逾114億元，加上政策性任務部分，稅前盈餘超過200億元，資產品質良好，逾放比僅0.21%，覆蓋率超過720%。呂桔誠表示，今年台銀設立滿120週年，已經過了兩甲子，新的一年盼台銀與國家、社會、企業一同「共創價值」。

呂桔誠談到今年春節前夕台銀辦理新鈔兌換以及ATM領鈔情況。根據統計，過年前5天全台台銀臨櫃兌換新鈔達45萬人次，兌換新鈔達到7000萬張。春節期間平均每台ATM補鈔約8次，換算下來，每台ATM一至2天都要補鈔一次。

呂桔誠說，台銀ATM在過年期間的妥善率高達99.5%，代表台銀全台702台ATM，同一時間至少有698台可正常運作，這都有賴同仁的努力才能達成。

另外，呂桔誠表示，今年台銀將加速徵才，由於台灣已進入嬰兒潮退休期，將持續約5年，所以台銀也將加速培育人才，不論是基層人員或是內部升遷，都會加速進行。預估今年徵才人數約200至250人，特殊專業人才徵聘，也將會突破原來職等限制。（編輯：鄭雪文）1080211