中華電力拚轉型 3年內見成果

（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信今天舉行新春團拜，董事長鄭優表示，今年開始推動策略轉型，開發更多新業務，成本節降也要更用心，會從長期公司發展、人才培養準備，目標3年內有成果。

中華電信今天新春團拜，董事長鄭優協同一級主管出席開工典禮，鄭優致詞時表示，去年中華電達成MOD200萬戶的里程碑，網速也從第3提升到第1名，今年開始推動策略轉型，除了現有業務精進能有更多獲利，也會開發更多新的業務，成本節降要更用心，組織運作更有效率，也會從長期公司發展、人才培養全力準備，3年內要有成果。

在成本節降方面，鄭優指出，中華電一年採購金額新台幣500、600億元，這方面多用點心，用公開透明公平競爭程序，可望節省成本。他比喻，就像台塑創辦人王永慶曾說「把毛巾擰一擰就有水滴出來」，中華電有一定規模，有更大的空間來做成本節降。

但他強調，基地台建設一定會花費，未來只要能創造更多獲利，就能照顧員工福利更多，當然還會和工會充分溝通，大家有共識，推動成效會更好。

此外，中華電信去年推出499方案引爆全台申辦熱潮，鄭優指出，這證明台灣電信產業存在市場機制，大家仍會以價格進行競爭，只有聯合壟斷產業結構才會保持高價，然而，價格降下來之後，對消費者最為有利。（編輯：鄭雪文）1080211