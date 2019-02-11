中華電拚ICT營收 自駕車測試中

（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信董事長鄭優今天表示，中華電在板橋電信學院打造綠能園區，近期進行自駕車測試，成熟時會對外商轉；而人臉辨識「刷臉」快速通關服務估可在今年下半年貢獻ICT營收。

中華電信今天舉行新春團拜，董事長鄭優協同一級主管出席開工典禮，展望新的一年，鄭優也回應媒體提問中華電各業務的狀況。

去年「499之亂」將對今年電信業帶來全年度影響，中華電信營收財測不減反升，鄭優今天解釋，中華電ICT（資訊與通信科技）業務去年受到前幾年標案影響相對保守，但經過檢討與整頓，加上中華電的技術能力與資源條件，認為會有更大的能量爭取相關應用，去年ICT業務是谷底，今年樂觀看待將能回升。

鄭優也指出，中華電在板橋電信學院已打造綠能園區，近期在進行自駕車測試，成熟時才會對外商轉；中華電總經理謝繼茂補充，除了自駕車，還有智慧路燈、環境監控、水質含氧量、人臉辨識等物聯網測試，作為客戶展示與內部員工訓練場域，預估人臉辨識的「刷臉」保全服務在今年下半年就會貢獻ICT營收。

謝繼茂說明，中華電信主要是透過轉投資的台灣電子圖資市占龍頭勤崴國際合作自駕車所需的3D地圖，自駕車則會等環境較成熟時對外商轉，可望先導入園區、大學等特地場域作為接駁車。

此外，針對美國、日本、澳洲推動「印太戰略」，協助印太地區國家發展基建，鄭優表示，台灣過去不管藍綠執政，有關電信的發展和歐美體系比較貼近，大方向還是趨向和歐美國家合作，目前在印太地區還沒有具體，但未來中華電將扮演一定的角色，也會進軍東南亞，例如台灣在智慧城市做的成效不錯，有複製到東南亞國家的商機，今年3月底在台北舉辦的智慧城市展，全球城市報名來台的超過150個以上，創歷年之最。

而中美貿易戰牽動台商回流，鄭優表示，中華電會提供更好的服務，只要和現有產業鏈有關，有適當的對象，只要品質好，中華電也會願意優先採購。

中美貿易戰導致中美關係對峙，西方國家已把對華為產品的疑慮提升到國安層級，鄭優指出，網路就和人的神經系統一樣，不少國家還是有顧慮，中華電信就是跟著國家政策走，核心網路早已不採用大陸產品，但中華電通路也有代理華為手機銷售，基於對消費者的選擇權益還是會有販售，未來當然會配合國家政策。（編輯：林孟汝）1080211