豬年紅盤日漲幅0.72% 高於過去12年平均值

（中央社記者韓婷婷台北11日電）台股豬年今天開紅盤，在美股春節期間上漲帶動下補漲，加權指數終場漲71.99點或0.72%，收10004.25點，漲幅在過去12年紅盤日平均值0.44%之上，不過遜於前一個豬年的1.16%。

農曆春節期間美股表現不差，根據統計，台股封關期間，道瓊工業指數漲526.37點，漲幅2.14%；標準普爾500指數漲67.88點，漲幅2.57%；那斯達克指數漲269.91點，漲幅3.84%。

觀察過去12年台股農曆春節後開紅盤漲多於跌，上漲機率達67%，後5日上漲機率同樣67%，平均漲幅有1.31%，紅盤日後10日上漲機率則拉高到83%，後20日更進一步拉高到92%。

一如市場預期，豬年開紅盤日台股在台積電及大立光兩大精神指標領漲下出現補漲行情，以10029.84點開出，盤中最高10065.52點，最低9988.83點，收盤漲71.99點，為10004.25點，漲幅0.72%，成交金額新台幣1319.69億元。

台積電ADR（美國存託憑證）在台股休市期間，自1月29日的36.33美元，攀高至37.79美元，上漲1.46美元，漲幅4.01%，成為多頭帶領台股補漲的要角，今天終場上漲3.17%，收在228元；股王大立光表現更強勢，開盤以上漲90元開出，震盪後一路走高，尾盤大漲195元，收在3975元，上漲5.16%，不僅站上所有均線，更創下2018年9月18日以來近5個月的新高價。

根據統計，過去12年農曆春節後開紅盤日台股表現不差，自2007年至2018年間，有8年上漲、4年下跌，尤以去年（狗年）開紅盤日上漲2.81%最為凸出，且漲勢延續至後5個交易日漲幅擴大至3.78%、後20個交易日漲幅更達5.66%。

至於過去12年開紅盤日跌勢最重的以馬年（2014年）的2.34%居冠，不過在開紅盤日重挫後，後5個交易日跌幅隨即縮小至0.38%，後20個交易日更翻為上漲2.01%。（編輯：鄭雪文）1080211