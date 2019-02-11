陸媒放話：美中貿易休戰期 可延長2個月

（中央社台北11日電）美中貿易戰休戰90天，「大限」3月1日即將來臨。具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」聲稱，「談判時限」並不是重點，「暫緩兩個月比如5月1日，也不是不可以」。

2018年12月1日「川習會」後，美中雙方協議貿易戰「休戰」90天，趕在3月1日期限來臨前，美中加緊談判，美方工作團隊將於11日提前抵達北京，為14、15日的部長級會談做準備。

與此同時，美中相繼透露延長談判時間的可能性。先前有白宮消息稱，若談判進展良好，也不排除延後3月1日的協議期限。

中國官方「經濟日報」旗下公眾號「陶然筆記」10日撰文分析，目前中美之間的接觸頻率、美方前往中國的談判人數大幅度提升，都是談判向好的積極訊號，因此所謂「談判時限」並不是重點，「暫緩兩個月比如5月1日，也不是不可以」。

美國貿易代表團這星期將展開從12月1日「川習會」以來的第3輪貿易談判，由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領，和中國副總理劉鶴進行高層磋商。

這輪談判重點將聚焦於智慧財產權保護，並持續敦促中國進行結構改革。

為就高級別人員會面作準備，美方工作團隊今天抵北京，仍是由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領銜，成員名單與1月7日會談相比，增加了白宮國家經濟會議（NEC）副主席威廉斯（Clete Willems）。

「陶然筆記」指出，美方此次赴中國磋商，距上次在美國華盛頓磋商只有半個月時間，且本次成員將近60人，比1月7日前往中國的美方代表團24人，「人數翻了一番還不只」。

「陶然筆記」表示，中美之間的接觸頻率和談判人數大幅度提升，說明談判朝著積極方向發展。

中國國家主席習近平與美國總統川普2018年12月1日藉著20國集團（G20）峰會舉行川習會，同意貿易休戰90天，限期在3月1日屆滿。期間若未能達成協議，美國會向2000億美元中國進口商品加徵關稅，稅率由10%增加至25%。（編輯：陳家倫/邱國強）1080211