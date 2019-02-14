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台商新增需求逾萬坪 經濟部積極協調用地

最新更新：2019/02/14 12:53

（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部執行歡迎台商回台方案，目前包括評估中案件共逾40件申請案，新增土地需求超過一萬坪（約3公頃），廠商考量區位多相中私人土地，經濟部正積極與地方政府合作對接資訊。

經濟部官員表示，目前已核准或接洽中案件，多是在既有廠區新增生產線，或已購入、租賃新廠房；從頭找土地建廠起碼需2年以上時間，這類土地需求目前還不多。經濟部投資業務處目前盤點國內完全沒有生產線案件，土地需求約3公頃，包括電子通訊業、金屬加工機設備業等產業。

工業局先前盤點科技部、地方政府、國有財產署等單位可釋出土地，預估未來3年內可提供1308公頃，其中441公頃現可立即設廠使用，不過，官員指出，目前廠商考量區位，多相中私人或工業區外土地，加上工業局位在桃園、新竹等熱門地區的可用地較少，工業局持續蒐集資訊，並與地方政府對接，提供廠商參考並居中協調。

此外，也有官員透露，台中地區持續有需求開出，包括回流廠商設廠及工業區內廠商擴廠需求，但台中工業區及市政府開發的精密機械科技創新園區土地已滿，經濟部長沈榮津日前與台中市長盧秀燕會面時原本打算討論相關議題與市府規劃新設園區進度，但最後因集中討論台中火力電廠，未能直接交換意見。

各地方政府陸續設立窗口協助廠商投資，官員表示，經濟部持續與地方政府對接合作，包括先前歡迎台商回台方案核准的廣達案，就是與桃園市政府合作推動。歡迎台商回台方案目前已核准6案，合計總投資金額超過新台幣234億元，可創造逾3000個就業機會。（編輯：鄭雪文）1080214

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