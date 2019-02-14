中華電啟動3年轉型 衝新創服務營收

（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信啟動3年轉型創新布局，如5G、純網銀、物聯網、大數據、AI及智慧家庭等，對單一業務營收規模至少10億元以上，將來也不排除併購加強實力，或拆分子公司孵育小金雞。

中華電信今天舉行媒體春酒，中華電董事長鄭優表示，將帶領中華電展開大規模策略轉型計畫--躍升2021；RISE ON, TOGETHER，並首次展示轉型識別標誌。

鄭優表示，2021代表策略轉型計畫設定3年階段性目標，除了要達到營運績效的成長外，也會兼顧中長期基礎能力的建立，並且進行很多創新的布局，比如5G的規劃、純網銀的投資、物聯網、大數據、人工智慧以及智慧家庭等新興業務的發展等。

此外，鄭優也同步宣示積極領航台灣5G發展，為2020年的5G商用提早做好準備。

中華電總經理謝繼茂今天說明，2018年的市場競爭相當激烈，但中華電信成功站穩行動、寬頻、MOD（影視平台）的市場領導地位，2019年競爭環境更形激烈、技術發展更加快速及新興服務商業模式不斷摸索與創新。

謝繼茂總指出，在影音服務上，中華電與Fox+及Netflix的合作不只是創新的開端，未來MOD與OTT的整合會持續深化，並連結健康雲、智慧音箱等服務，提供客戶更便捷新穎的使用體驗，讓MOD真正成為智慧家庭的中心。

鄭優也透露，MOD用戶數在2年內突破200萬策略目標，今天已達到203萬戶，並與Netflix完成合作在MOD上架，也會和Netflix進一步商談，有共識可以來一起在台投資內容。

另外，在新創服務上，中華電信積極發展自有的核心技術，如資安、區塊鏈、AI、雲端與大數據，提高資通訊解決方案的自有營收比重，謝繼茂說明，包括健康雲、語意雲等、AI與大數據等加值服務，今年單一業務都期望營收規模達新台幣10億元以上，其中大數據有望達到2、3倍的成長，各業務成熟後不排除拆分獨立營運，孵育中華電小金雞。

中華電信進一步表示，由於公司自然屆退的人力於近年達到高峰，正好可讓公司依據業務轉型需求調整人力結構。2019年，集團預計徵才1600人，其中，新興業務占約500名，此外，透過智慧化與數位化的相關技術，公司營運成本與採購效益可同步強化，提升資源的產出/投入比，是成本優化的利器。

除了成本優化，中華電信表示，2019年將積極活化既有資產，除了在南港機房地段興建商辦大樓，增裕租金營收外，也會針對部分低度使用的資產進行更積極的發展規劃；中華電將以併購、合資的方式踏入新興的數位服務領域，例如中華電信入股純網銀「將來銀行」。（編輯：林沂鋒）1080214