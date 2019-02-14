電信低價大戰蓄勢待發 中華電：別來惹我

（中央社記者江明晏台北14日電）新春開市，電信業者陸續推出限時限量的「低資費方案」，「499之亂」似有捲土重來之勢，中華電董事長鄭優今天說，中華電今年「不一定」不會做價格戰，「人家不來惹我，我也不會低價反擊」。

電信三雄去年推出「499吃到飽」低資費方案，引爆各種申辦亂象，被稱為「499之亂」，不僅業者削價競爭惹議，也造成中華電信去年財測首度未達標，然而這場電信搶市大戰並未熄火，甚至有蔓延之勢。

金豬年開市第一波大禮，亞太電信推出限時至2月底的快閃優惠，網路門市月租299元，綁約12個月即享「上網不限速吃到飽和網外市話1000分鐘大放送」；台灣之星接著祭出「4G吃很飽」，以免費大容量取代吃到飽的資費型態搶市，月租只要288元。

遠傳電信今天也出面應戰，宣布推出情人節快閃限定「限速21M吃到飽399方案」，月付折價至311元。

中華電信今天舉辦媒體春酒，面對低價資費再現江湖，鄭優表示，寡頭壟斷的市場，因為競爭少，所以才可能維持一種高價，市場上若有各種類似「499」低價方案，某種程度說明台灣電信市場機制並未失靈。

而對於外界抨擊「499之亂」造成服務品質下降，影響消費者權益，鄭優很不以為然，他說，「499有這麼多人來排隊，代表是對消費者有利。」

至於是否重啟低價戰爭，鄭優霸氣回應，「人家不來惹我，我也不會用低價去反擊。」他強調，中華電下一階段將以提升每戶平均貢獻金額(ARPU)作為目標，憑著服務和品質，獲取消費者認同，不過，鄭優語帶保留指出，市場有不同狀況，「如果可以競爭而不競爭，就是市場競爭失靈。」（編輯：陸倩瑤）1080214