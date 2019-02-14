機師罷工風波 中華電：不急著賣華航持股

（中央社記者江明晏台北14日電）華航發生機師罷工，中華電信今天表示，目前持續「持有」華航股票，發生罷工不好賣是必然，但中華電現金水位足，不急著賣股，也不應影響投資人權益。

中華電信2017年董事會通過處分華航持股案，授權經營團隊處分中華航空股票26萬3622張，約占華航股權4.86%。

中華電信2012年2月以每股11.73元購入華航股票，當初基於策略投資，希望發揮綜效，但基於近年綜效成果不明顯，中華電信決定出脫持股，並將資金投入其他事業發展。

目前華航正值罷工關鍵時期，市場擔憂恐影響股價，中華電何時處分也成為焦點，中華電財務長郭水義今天說明，有關華航股票還持續「持有」，會按照市場狀況來決定時機。

中華電董事長鄭優表示，「對華航未來有信心」；總經理謝繼茂表示，發生(罷工)這樣的事情，不好賣是必然，但低價賣出沒必要，我們不急著賣，中華電現金水位充足，而且也不希望，因為中華電股票賣的時間造成投資人權益影響。

中華電信日前董事會通過今年財測，在處分重大資產方面，主要為預計處分中華航空持股；華航今天股價收10.15元，下跌0.49%。（編輯：趙蔚蘭）1080214