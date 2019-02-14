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美擬延長貿易戰休兵期限 林伯豐：短期激勵股市

最新更新：2019/02/14 16:58

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）美國與中國今天舉行高層會談，傳美國總統川普考慮延長貿易戰休兵期限。工商協進會理事長林伯豐說，這是正面消息，讓企業有更多時間因應貿易戰，對股票市場有激勵效果。

川普在去年12月推遲對2000億美元中國貨品上調加徵關稅，美中雙方今天在北京舉行為期2天的高層會談，據彭博報導，川普正考慮將3月1日的貿易戰休兵大限展延60天，以利促成協議。

林伯豐今天出席公亮紀念講座，接受媒體採訪時表示，休兵可以暫時維持貿易現狀，讓企業有更多時間因應貿易戰，同時能穩定幣制，短期看來，對股票市場有激勵效果。

他說，台灣容易受全球景氣牽動，美中延長貿易戰休兵期限對全球、台灣景氣都是正面消息。

不過，林伯豐表示，以長期看，中美貿易戰不僅牽涉貿易問題，更攸關國防軍事、智慧財產權、科技問題，甚至是人民幣與美元間的貨幣之爭。

對於中國未來經濟狀況，林伯豐認為，中國內部問題蠻嚴峻的，不過，中國為集權國家「力量夠大」，應該可以順利解決問題，最重要的是維持中國房地產市場穩定「就安了」。（編輯：郭萍英）1080214

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