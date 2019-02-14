債務風波衝擊 華映1月營收驟減逾8成

（中央社記者潘智義台北14日電）受債務風波影響，中華映管公司今天公布1月自結合併營收為新台幣1.74億元，較去年12月9.39億元驟減81.5%，較去年同期減少93.3%。

華映統計，今年1月大尺寸面板合併出貨量約為0.4萬片，較2018年12月減少74.1%；中小尺寸面板合併出貨量約為280萬片，較12月減少38.6%。

華映去年12月13日在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，中華映管積欠子公司中國大陸華映科技貨款約人民幣33億元，其中逾期貨款人民幣20億元；因福建省電子信息集團以股東身分代華映科技摧討貨款，因而引爆債務危機。

華映當時在記者會指出，對供應商仍有貨款未付清，為避免債權人做出假處分動作，所以將向法院提出重整及緊急處分。

華映表示，聲請緊急處分案遭法院駁回後，經提出抗告已獲法院同意，現階段仍在緊急處分的執行期間；至於聲請重整案遭法院駁回後，華映也已提出抗告，目前仍待法院裁決。

另一方面，中華映管12日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，對轉投資中國大陸華映科技已喪失控制權，目前由第2大股東福建省電子信息集團負責經營。

華映日前並公布，2018年度9月財報自結負債總額新台幣348億127萬元。（編輯：張良知）1080214