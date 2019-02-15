核二燃料池將滿 台電：沒解決方案無法延役

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）台電今天表示，由於核二廠燃料池將滿，導致燃料棒沒有地方存放，核二也將無法繼續運轉，目前也無其他可行方案，核二無法延役。

經濟部長沈榮津今天表示，核二廠燃料池滿了，新的燃料棒進不去；但新北市核能安全監督委員會卻說，核二廠燃料池目前尚有貯存空間，可供反應爐退出燃料棒並持續運轉。

台電進一步說明，兩者情境不同，新北市核能安全監督委員會的言論恐怕誤導視聽。因為即便核二廠燃料池目前有貯存空間，但是因新北市府尚未核准「逕流廢水污染削減計畫」，使台電無法興建乾貯設施，用過燃料也無法自燃料池移走，勢必造成核二廠因燃料池滿，無法將新燃料棒填入反應爐內發電。

根據規劃，核二廠兩部機組將分別在民國110年12月及民國112年3月停止運轉。

台電表示，燃料池在民國106年時已接近池滿，為了讓核二廠能於役期內順利運轉，台電參考國外案例，將燃料護箱裝載池改裝為用過核燃料貯存空間，兩部機組各增加440束的貯存空間。

但即使如此，台電表示，一號機僅能運轉至役期前9個月、約民國110年3月，二號機則可運轉至役期112年3月，到時候兩部機組將因燃料池塞滿而無法繼續運轉，當然也無延役的可能。（編輯：張良知）1080215