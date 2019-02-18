3月亞洲苯乙烯廠歲修 業者估元宵後可能搶貨

（中央社記者韋樞台北18日電）今年初油價回漲，相對石化下游產品報價跟漲。台化公司表示，下游應用廣泛的苯乙烯(SM)因3月有亞洲廠大修，估計元宵節後市場開始搶貨，另應注意大陸今年開出的新產能。

去年第4季起因為全球景氣急凍，加上市場供過於求的預期心理，導致油價從每桶85美元跌至50餘美元，連帶所有石化產品報價暴跌。

工研院產科國際所分析師張怡雯表示，其中乙烯價格跌幅較大，主要因為北美頁岩氣乙烯產能開出，加上第3季很多歲修的設備陸續完工，量多但需求受景氣影響未提升，導致乙烯價格跌幅較大，而乙烯衍生物例如SM的報價，以及SM主要衍生產品ABS(丙烯腈－丁二烯－苯乙烯聚合物)、聚苯乙烯(PS)市況也會相互影響SM報價。

張怡雯指出，苯乙烯下游應用廣泛，PS塑膠就是以SM為原料，經聚合反應所形成的塑膠原料，並廣泛用在食品容器、玩具、IC卡及資訊產品上；ABS也要以SM為原料用於汽機車業、手提箱、水管閥門、玩具、資訊產品、電器產品外殼等，顯見SM在產業應用上非常重要。

她說，今年首季起原油價格回彈，使SM報價在1月第2週開始回穩，加上2月底到3月亞洲有數家石化廠例行性歲修，預期SM報價會回升；但整體景氣仍要看農曆年後市場需求與全球景氣來判斷。

她強調，除了江蘇阿貝爾化學年產25萬噸苯乙烯設備預計今年投產；未來數年內，中國大陸新增SM的項目包含浙江石化、大連恆力石化、福建古雷半島、安徽嘉璽科技等計畫，但完工時間未定，對市場的影響待觀察。

棣邁產業顧問總經理何耀仁說，大陸預計這兩年SM新產能開出，包括浙江石化年產125萬公噸、中海油殼牌惠州年產65萬公噸、大連恆力石化年產72萬公噸，屆時是否影響亞洲和台灣的SM及下游產品產銷和價格，值得注意。

台化公司副董事長洪福源表示，3月亞洲有SM廠大修，估計元宵節後市場會開始搶貨；同時浙江石化新產能今年可能無法開出，大連恆力石化新產能今年有可能會開出，但能否順利運轉值得關注，初步估計今年亞洲SM的產銷不會有問題，相對穩定安全，但明年就很難說。（編輯：張均懋）1080218