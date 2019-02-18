農地工廠傳不訂落日 沈榮津：登記納管在地輔導

（中央社記者陳俊華台北18日電）農地違章工廠輔導大限明年6月2日到期，媒體報導，工廠管理輔導法經濟部修法版本擬刪除期限，不訂落日。經濟部長沈榮津今天說，修法方向包括登記納管、在地輔導，很快就會提出政院版修正草案。

聯合報今天報導，農地違章工廠輔導大限明年6月2日到期，恐有上千家領有臨時工廠登記的違章工廠無法合法化，中南部立委向行政院長蘇貞昌請命盼展延；經濟部修法版本擬刪除明年大限，不訂落日，並放寬臨時登記工廠適用對象，凡總統蔡英文政府上台前既存的工廠，都有「續命」機會，引起環團反彈。

沈榮津上午到立法院出席民進黨立委賴瑞隆舉辦的「高雄市亞洲新灣區產業發展策略第10次座談會」。

沈榮津在會前受訪時表示，未登記工廠這件事，蘇貞昌院長講得很清楚，「新增的不允許」，行政院由政務委員張景森找各部會來談，希望凝聚共識後提出院版，再送到立法院修法。幾個大方向包括登記納管、在地輔導，希望最後能解決未登記工廠土地使用的問題。

媒體詢問，什麼時候會提出政院版的工廠管理輔導法修正草案。沈榮津說，現在張景森緊鑼密鼓地找各部會談，「應該會很快」，因為明年6月就到期了，行政部門會用同理心看待。

沈榮津也說，環團擔心就地合法，所以要考慮登記納管，再就地輔導，一定要符合消防、水土、水利、環保等規定；目前經濟部掌握約有3萬8000家未登記工廠。（編輯：林孟汝）1080218