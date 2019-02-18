郭台銘臉書談鴻海全球投資 駁斥錯誤訊息

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長郭台銘臉書指出，集團擴充全球製造與研發基地從未停過，在印度進行生產基地與研發計畫，巴西持續投資生產iPhone，從未承諾投資台灣高軟新台幣800億元。

郭台銘個人臉書今天下午貼文指出，鴻海集團是一個布局全球的企業，動見觀瞻，在追求成長的過程中，對於擴充製造及研發基地的腳步從未停過。

他說，幾乎所有投資國的城市，都會積極爭取鴻海集團投資、協助集團解決投資所遭遇的問題。

對於相關計畫，郭台銘指出，只要有正式的協議及文件簽署，集團都會盡力去履行承諾，但若外界僅搜集枝節及有限資訊、或對事實曲解，編排出傷害鴻海集團的商譽的故事，這是他痛心及不樂見的情況。

因此郭台銘決定，透過自主發布資訊的方式，目前火熱的自媒體，讓關心鴻海的朋友，不會誤信沒做功課且不專業的報導，而能夠充分了解到最真實的情況。臉書以英文All we need is truth not news.表達立場，並貼圖說明投資印度、美國賓州、印尼、巴西、以及台灣高軟的事實。

在投資印度部分，郭台銘說，鴻海集團在印度清奈、安德拉省（Andhra Pradesh）、海德拉巴（Hyderabad）等地，有1萬到2萬的生產基地和研發計畫正在進行，並非某周刊所提印度設廠兩年談判協商未果。

在投資美國賓州，郭台銘指出，備忘錄簽完不到半年，州長換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了。他說，政治影響經濟，台灣美國都一樣，換了州長就換了想法，我們也只能停擺，並非某周刊所說承諾在美國賓州設廠但無下文。

在投資印尼，郭台銘表示，當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統，正在協助集團取得雅加達的土地，雙方的共識是，什麼時候取得土地，集團就什麼時候建廠，並非某周刊說承諾投資印尼設廠計畫遭印尼政府否決。

在投資巴西部分，郭台銘說，並非如某周刊所言在巴西投資120億美元的計畫，目前iPhone在巴西仍持續生產中。產業事實是，巴西投資組裝生產iPhone和iPad，花費不到120億美元投資。

在投資台灣高雄軟體園區部分，郭台銘說，集團從未承諾投資高軟新台幣800億元，任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是花不到800億元的，並非某周刊所言承諾投資高軟800億元、卻僅投資19億元。（編輯：王永志）1080218