推動亞灣產業 賴瑞隆盼中央地方齊心合作

民進黨立委賴瑞隆（左2）18日在立法院舉行亞洲新灣區產業座談會，他說，國發會整合跨部會資源將有利加速推動產業中長程規劃，期望亞灣產業的推動能更為加速、有更多亮點。中央社記者陳俊華攝 108年2月18日

（中央社記者陳俊華台北18日電）民主進步黨立委賴瑞隆今天舉行亞洲新灣區產業座談會時表示，高雄長期被定為重工業城市，承載龐大污染負擔，產業轉型需要中央與地方齊心協力，盼能為高雄注入經濟成長動能。

賴瑞隆今天邀集國家發展委員會主委陳美伶、經濟部長沈榮津等，召開第10次「亞洲新灣區產業發展策略座談會」，共同關心亞洲新灣區產業規劃進度、國營事業土地開發等議題。

陳美伶表示，國發會主動擔任跨部會整合平台，去年10月召開平台會議，邀集中央相關部會、高雄市政府檢討過去亞灣產業推動情形，並確定由高雄市政府提供中央關於在地產業發展建議，作為未來各部會設計推動亞灣產業的依據。

陳美伶說，國發會近期會再召開第2次平台會議，並依據地方政府及中央部會意見，羅列出清楚產業進度分工，以利追蹤，並發揮各政策整合後的綜效。她也說，期望高雄市政府可以盡量協助，徵詢在地意見並與中央合作。

沈榮津說，亞灣產業推動已具雛形，透過這場座談會傾聽高雄市政府的期待，共同推動亞灣發展。

出席座談會的高雄市政府副秘書長陳鴻益表示，高雄這數十年僅發展出金屬製造業、石化工業，而亞灣擁有廣大腹地，相關產業的發展需要中央協助，但地方政府一定會協助都市計畫土地的規劃。

賴瑞隆說，國發會以國家高度整合跨部會資源將有利加速推動產業中長程規劃，期望國發會3月開完第2次平台會議後，亞灣產業的推動能更為加速、有更多亮點。（編輯：林興盟）1080218