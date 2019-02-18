華航定期檢視效益 目前航線無減班停飛計畫

（中央社記者韋樞台北18日電）華航機師罷工落幕，對於華航將大砍不賺錢航班一事，華航表示，對部分航線涉及組員派遣條件改變，營運成本增加，華航會列入檢討機制提改善方案，但目前未針對特定航班減班或停飛。

華航機師罷工落幕後，華航開始評估撙節方案，打算在今年下半年陸續調整獲利不佳航線，以及飛時超過8小時要增加人力派遣的亞洲區域航線，成為優先檢討的航線，市場傳包括新加坡中轉印尼泗水、印度德里、峇里島、吉隆坡、雅加達及部分歐美航線。

華航晚間表示，華航對航網營運向來以滾動式定期檢視獲利。獲利不佳或營運未達經濟規模的航線，會透過如增、減班次等方式研議調整運能，達到優化航網效益。

其中，因部分航線涉及組員派遣條件改變，營運成本攀升，華航將持續針對各航線獲利前景、市場供需及航網挹注效益等，列入既有檢討機制進而提出改善方案。

以美國加州安大略機場航線為例，自開航來透過營業推廣、調整時間帶及機型轉換等優化航網，航線營運良好。不但市場口碑佳，便利及獨特性深受消費者喜愛，同時穩定逐步獲利，今年1月載客率高達9成，全年營運表現可期。針對已獲利的航線，華航無停航理由。

華航強調，目前並無針對特定航線有減班或停飛計畫，未來有涉及運能調節，都會提早發布通告。

華航總經理謝世謙曾於13日罷工期間受訪表示，傳出華航會砍掉部分航線或航班，那是因應罷工期間的短期做法，將來會進一步檢討，但結束航線要經過董事會同意，並發布重大訊息。（編輯：王永志）1080218