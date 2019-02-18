京華城3/29重新開標 不公布底價增協議選項

（中央社記者韋樞台北18日電）北市八德路京華城購物中心首次標售無人投標而流標。負責標售的戴德梁行宣布，京華城3月29日再開標，此次不事先宣布底價，若投標金未達最底價，取前3順位投資人與京華城協議。

戴德梁行指出，京華城標售捲土重來，但這次標售方式與首次不同，委託業主將於3月22日前將標售底價密封後交予戴德梁行保管，戴德梁行應於3月29日開標現場當場公布標售底價，再開啟已投遞的投標封。

決標原則以投標金額高於或等於標售底價的最高價者為得標人，若所有投標金額皆未達標售底價，則取前3順位與委託業主進行協議。

戴德梁行指出，對買方而言，這種方式雖然未能於開標日前先得知標售底價，但因為填寫的投標金額沒有高低限制及罰則，完全憑藉投標人對於台灣產業未來翻轉的機會時點，做出自主判斷填具投標金額，同時也增加投資人參與的靈活度。

另外和首度投標時可投標全區或分區的方式亦有不同。戴德梁行說，京華城考量多數投資人願以投標全區4986坪為目標，因此取消分區標售。戴德梁行指出，京華城具備台北市東區核心絕版地塊、土地永久所有權、土地產權單一等投資亮點，對於投資人將具有相當的吸引力。

關於爭取容積率恢復678.91%及現有承租客戶喜滿客影城的優先商議租約的權利二事項，京華城皆取消對於買方的罰則，改採與買方自由約定的方式。

戴德梁行說，原建造執照記載容積率為678.91%，京華城已提出行政訴訟將現有560%容積率恢復為678.91%，針對容積率增部分，投資人可以在確定取得增加且即可使用的容積率時，針對增加的容積率由委託業主以半買半相送的優惠價格售予買方；或是投資人於投標時也可聲明放棄爭取恢復容積率為678.91%的機會，且無須另再支付任何費用。（編輯：楊凱翔）1080218