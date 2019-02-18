莊碩漢：新南向政策是推銷蔬果活水源頭

貿協副董事長莊碩漢指出，中美貿易戰僵局，台商應靈活因應，除鮭魚返鄉、赴美投資外，透過「新南向政策」轉進東協各國，也是彈性的解套策略。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月18日

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）外貿協會副董事長莊碩漢今天表示，縣市政府陸續赴星馬等東南亞市場推銷蔬果，是「用腳走出去」最佳模式，這也呼應了「新南向政策」是協助農民推銷蔬果的活水源頭。

莊碩漢最近持續走訪東南亞國家協會（ASEAN）各國，今天在新加坡參訪並接受中央社專訪，說明歡迎各縣市政府農業局赴新南向國家推銷蔬果，也強調外貿協會扮演橋梁角色，協助農民在海外拓銷農產品。

莊碩漢說，雲林初秋高麗菜、翠綠甜心高麗菜今年率先搶進新加坡鄰里超市，分別在1、2月各有近3000顆高麗菜進入新加坡市場，由於台灣高麗菜去年盛產，貿協在這次海外拓銷中扮演關鍵角色，消費者對高麗菜香脆口感讚不絕口，非常暢銷。

為協助農民解決產銷問題，他說，貿協改變邀請買家與蔬果商一對一洽談模式，從2018年起採取農會直營的全新模式，與各縣市農會合作，帶著買主到產地一對一洽談，透過農會食品展媒合買家。

莊碩漢以農產品外銷2018年成長11.7%為例，說明這項數字創下22年以來的歷史新高，更高於製造業的成長率。農產品對中國大陸出口成長28%、對香港成長15%、對日本成長6%、對南韓成長9%、對東協國家成長達11%。

他說，水果外銷成績更是亮麗，優於其他農產品。2018年水果出口總值達1億3475萬美元（約新台幣41億5500萬元），成長率30%，其中，鳳梨成長16%、釋迦果成長87%、香蕉成長37%、番石榴成長10%、蜜棗成長62%、柑橘成長103%、柚子成長32%。

莊碩漢認為，這項數字說明在中央政府、經濟部、農業委員會與縣市政府配合、農會參與之下，讓台灣的農產品外銷創下亮麗成績。

莊碩漢表示，最近有很多縣市政府陸續到東南亞、加拿大、日本、南韓等地推銷水果，尤其像是星馬地區，這等於呼應了新南向政策。

他認為，過去各縣市政府、農業局就一直積極「用腳走出去」赴東協各國推銷台灣蔬果。

莊碩漢說，貿協非常歡迎並鼓勵各縣市政府主動出擊的模式，不論是水果、農產品、工業產品及各種招商引資，都呼應了新南向政策的必要性。（編輯：郭中翰）1080218