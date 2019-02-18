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莊碩漢：中美貿易戰僵局 新南向轉進東協

最新更新：2019/02/18 22:51
貿協副董事長莊碩漢指出，中美貿易戰僵局，台商應靈活因應，除鮭魚返鄉、赴美投資外，透過「新南向政策」轉進東協各國，也是彈性的解套策略。中央社記者黃自強新加坡攝　108年2月18日
貿協副董事長莊碩漢指出，中美貿易戰僵局，台商應靈活因應，除鮭魚返鄉、赴美投資外，透過「新南向政策」轉進東協各國，也是彈性的解套策略。中央社記者黃自強新加坡攝　108年2月18日

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）貿協副董事長莊碩漢今天指出，中美貿易戰僵局，台商應靈活因應，除鮭魚返鄉、赴美投資與全球最大市場接軌外，透過「新南向政策」轉進東協國家，也是彈性的解套策略。

莊碩漢最近持續走訪美國、墨西哥、日本、紐澳與東協10國，並與台商對談，了解美中貿易戰影響、新南向政策對全球貿易市場的影響與因應策略。

莊碩漢今天在新加坡接受中央社專訪表示，貿協肩負協助海外貿易投資角色，但台商因應中美貿易戰，應有整體貿易布局的重新規劃，新南向政策為尋覓出路的活水源頭。

莊碩漢表示，南韓總統文在寅提出「新南方政策」，幾乎和台灣新南向政策相同，利用東協國家龐大經濟體優勢進行投資，不論中美貿易戰結果如何，對分散投資風險有絕對的利多因素。

他分析，目前在中國發展的台商有多重選擇，返回台灣擴充生產線或全部移轉回台灣是選項之一，台灣工業用地愈來愈熱銷，很多大廠都回台發展，保守估計去年返台投資金額就高達新台幣256億元，不少台商決定鮭魚返鄉。

莊碩漢指出，新南向政策仍是台商面對中美貿易戰的因應策略。台商雖做了諸多朝新南向國家發展的布局，但即便是靈活應變的台商對中美貿易戰也需要政府協助。

他說，政府已規劃新南向企業家聯誼會，國內目前約有1500間大、中或小型企業參與，今年更開放東南亞的海外台商加入。此外，貿協也組織顧問團，協助國際行銷免費諮詢。

另外，台商直接到美國投資也是轉進方案之一，莊碩漢認為，由於美國是全球最大市場與研發中心，擁有絕佳的經濟榮景與條件，這種做法將有利於台商在海外整體經貿實力延伸與壯大，也有助於產業升級，提升經貿實力。

他強調，美國與全球20多個國家簽署自由貿易協定，如果台灣未來能與美國簽定雙邊貿易協定，與東協或其他國家簽署自由貿易協定的問題也能迎刃而解。（編輯：施燕飛）1080218

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