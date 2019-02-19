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莊碩漢：星發展金融科技經驗 值得台灣借鏡

最新更新：2019/02/19 11:01
貿協副董事長莊碩漢（右3）訪問新加坡新創企業Tuple Technologies台灣區總經理林士博（左3），盼搭建台星金融科技合作平台。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月19日
貿協副董事長莊碩漢（右3）訪問新加坡新創企業Tuple Technologies台灣區總經理林士博（左3），盼搭建台星金融科技合作平台。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月19日

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）貿協副董事長莊碩漢訪問新加坡，為金融科技企業尋找商機。他指出，新加坡發展金融科技產業，最大競爭優勢來自於政策，其次為人才，以開放心態擁抱創新，值得台灣學習。

莊碩漢16日晚間抵達新加坡訪問，昨天拜訪新加坡新創企業Tuple Technologies台灣區總經理林士博（Gaspar Lin），與新創團隊成員深度對談。

莊碩漢今天再接續前往緬甸、柬埔寨與寮國，了解當地投資環境與新南向商機。

他今天在樟宜機場告訴中央社記者，新加坡發展金融科技產業，最大競爭優勢來自於政策，其次為人才。金管局鼓勵金融創新產業，協助傳統金融業轉型，預計2020年前將投入1億5800萬美元（約新台幣48億7000萬元）執行「金融產業科技與創新計畫」（Financial Sector Technology and Innovation）。

他指出，這項計畫的目的是要吸引更多金融科技人才，投入銀行前端或後端工作，協助降低成本、創造收益，引導金融創新生態系的建立與連結。

莊碩漢表示，新加坡金管局不僅在2015年成立金融科技與創新團隊，負責金融科技監理與規劃策略，也在2016年間重新整合資源，成立金融科技署（FinTech Office），提供新加坡金融科技業者一站式服務。

他指出，很難想像以治理嚴格著稱的新加坡，為打造獅城成為亞洲金融科技之都的必勝決心，允許新創業者在法規邊緣執行，鼓勵業者大膽嘗試，如因超出法規而產生不良影響，則採取事後檢討增修法規方式處理，營造開放自由經營環境，尤其輔以重金支援，讓新創業者沒有後顧之憂，吸引全球人才前仆後繼登陸。

莊碩漢受訪表示，目前已有超過300家金融科技的新創公司選擇落戶新加坡，也有逾20家大型跨國金融機構、科技業者，在新加坡設創新實驗室和研究中心。

他強調，新加坡以單一的金融科技平台串聯政府、銀行、保險、投資者及新創業者的成功模式，值得台灣學習，貿協也樂意扮演台星兩國的合作平台，並規劃今年5月在亞洲第1大、全球第2大的台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）辦理台星FinTech論壇，拓展大中華市場。（編輯：陳惠珍）1080219

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