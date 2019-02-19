全台待租店面激增近1成 北市大安區市況最慘

（中央社記者韋樞台北19日電）房屋比價平台屋比彙整全台網路待租店面，至18日達1萬2481間，年增9.4%，但平均每坪租金卻從新台幣1756元降到1645元。比較各都行政區，待租量以北市大安區的618間最多，市況最慘。

近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，台北永福樓、東區SWATCH、金礦咖啡、金石堂城中店等不少付租能力不差的老店不敵高租金壓力紛紛收攤，許多知名商圈店面也陸續貼上招租字樣。

房屋比價平台屋比彙整全台網路待租店面統計發現，到2月18日止，全台網路店面待租量竟高達1萬2481間，年增加1068間，量增9.4%，平均每坪租金更從新台幣1756元降至1645元，租金年跌幅達6.3%，其中，台中、高雄不僅店面待租量年增破百間，租金跌幅更直逼1成。

另外，觀察全台待租店面的分布，以具有東區、師大夜市、通化等知名商圈的台北大安區待租量最大，店面市況最慘，不僅待租店面量高達618間，居全台行政區之冠，更為居次的桃園區488間的1.3倍，以及台北中山區385間的1.6倍。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，近年受陸客來台遞減與電商蓬勃發展，許多知名商圈的街邊店家來客量不斷減少，加上過去店面因大幅飆漲，動輒數十萬、上百萬元的月租金已讓越來越多店家不堪負荷，不是搬遷就是熄燈關店，導致全台店面空租狀況持續走高，實體店面市場面臨相當大的危機。

葉國華指出，目前全台店面市場已出現難撐高租金的狀況。屋比統計，目前全台月租破百萬元的高租金店面只剩下46間，較去年同期的76間，待租量更年減近4成。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，許多人認為，店面空置率高，房東不願降租出租，是因為房東不缺錢，所以能撐得過。但實際上，這和店面「價值」變動有關，例如，在店面投報率2.5%不變的假設下，若年租金100萬元，回推店面價值為4000萬元，一旦年租金降到80萬元，店面價就只剩3200萬元，因此屋主若降租金，也順利找到租客，的確可以獲得租金收益，但一來一往間，店面價值卻損失數百萬元、甚至上千萬元，所以屋主寧可短期讓店面呈現閒置，也不願大幅降租。（編輯：楊凱翔）1080219