併購熱潮不斷 精準醫療股價動能不止

（中央社記者韓婷婷台北19日電）全球製藥大廠嬌生J&J近日宣布，將以34億美元收購醫療機器人研發公司Auris Health，掀起新話題。法人指出，今年以來，醫療業併購動作不斷，預期股價動能不易停止。

法人指出，今年以來，醫療業併購動作不斷，而且多數都瞄準精準醫療相關公司，凸顯這正是當前與未來的主流趨勢。在併購活動不止下，預期股價動能不易停止。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，Auris創辦人兼首席執行長Frederic Moll，同時也是達文西手術機器人公司的聯合創始人；而Auris開發的機器人內視鏡系統，能精準將活檢器械深入支氣管，達到過去難以到達的部位，具有早期診斷肺癌的能力，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准。

常李奕翰指出，嬌生收購Auris後，未來將與Google母公司Alphabet旗下的醫療設備事業Verily合作結盟，以進軍精準醫療領域。

常李奕翰表示，今年開年來，醫療業併購活動不斷，而且大多數都瞄準精準醫療相關公司。例如：美國製藥巨頭Bristol-Myers Squibb及禮來藥廠Eli Lilly在1月時，分別宣布收購生技大廠Celgene、腫瘤學公司Loxo，強化在癌症免疫療法與基因治療的實力。

根據知名律師事務所Baker McKenzie統計，去年全球健康醫療產業總併購金額達3080億美元。以癌症藥大廠羅氏為例，去年就發動多起併購，對象包括：基因檢測公司Foundation Medicine、癌症病患電子病歷分析服務Flatiron Health，跨足精準醫療意圖相當明顯。

常李奕翰表示，各大藥廠、醫材或生技大廠都磨刀霍霍，凸顯精準醫療正是當前與未來的主流趨勢。而在併購活動熱度帶動下，代表精準醫療的ETFx HealthTech指數，今年來累計已大漲16%，扭轉去年第4季因貿易戰造成的頹勢，呈現強勢回歸態勢。在併購活動不止下，預期股價動能不易停止。（編輯：王永志）1080219