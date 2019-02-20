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美股小漲 台股半年線上震盪整理

最新更新：2019/02/20 07:45

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股小漲，台股19日小漲守穩半年線之上。法人表示，資金潮續推動第1季市場行情，台股短線在半年線約10106點之上震盪整理，個股表現。

美股道瓊工業指數小漲8.07點或0.03%，以25891.32點作收。標準普爾指數小漲4.16點或0.15%，收在2779.76點。科技股那斯達克指數小漲14.36點或0.19%，收7486.77點。

台股加權股價指數19日上漲6.98點，收在10152.26點，成交值新台幣1013.92億元。三大法人同步買超，合計買超37.93億元。

法人指出，美中貿易談判目前進展和緩，預估到2月底有機會達成初步共識，部分難解課題可能再延長談判，加上美國聯準會（Fed）升息腳步可能減緩，資金潮繼續推動第1季市場行情。台股短線在半年線約10106點之上震盪整理，個股表現。

台積電去年盈餘每股將配發新台幣8元現金股利，19日並決議未來將每季配發現金股利，加計第4季配發今年第1季的2元現金股利，台積電今年將共配發10元現金股利。

動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供過於求，第1季產品價格下跌逾2成，市調機構集邦科技19日預期，第2季產品價格可能再跌15%。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希19日表示，美中貿易戰可帶動第二生產基地商機，預期今年下半年景氣回溫，估台灣機械業產值可超過新台幣1.2兆元，成長5%到10%。（編輯：趙蔚蘭）1080220

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