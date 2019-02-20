美時舌下含片學名藥 獲准在美上市

（中央社記者韓婷婷台北20日電）特殊學名藥廠美時公告，美國聯邦法院已撤銷原廠Indivior對另一家學名藥廠Dr. Reddy's實施的禁制令，因此包括Dr. Reddy's及美時的學名藥均得以在美上市，分食鴉片類的毒癮治療超過10億美元市場。

美時在今年1月25日公告，Suboxone舌下含片學名藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片，全產品共有2 mg/0.5 mg、4 mg/1 mg、8 mg/2 mg與12 mg/3 mg 4個劑量，接獲美國FDA通知核准上市。

不過，因原廠Indivior向法院聲請暫時禁制銷售，美時母集團艾威群與Indivior於1月31日簽署協議，雙方同意由美國紐澤西州地方法院簽發的暫時限制令將於Dr. Reddy's禁制令被撤銷時同步失效，不再限制艾威群於美國使用、意圖販賣或銷售 Suboxone舌下含片學名藥。

根據艾威群與原廠Indivior協議，美時攜手母集團艾威群的Suboxone舌下含片學名藥Buprenorphine/Naloxone，可於美國上市，分食鴉片類的毒癮治療超過10億美元市場。

美時表示，該藥品2017年原廠於美國銷售金額約為10億美元，目前已知的學名藥上市競爭者1名。Dr.Reddy's是第一家成功取得藥證的學名藥廠的印度藥廠，美時是唯二的學名藥廠，預估2023年競爭對象不超過3家。（編輯：林孟汝）1080220