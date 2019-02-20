美國年底假期銷售加持 沃爾瑪獲利攀升近70%

（中央社紐約19日綜合外電報導）美國年底假期銷售強勁，帶動零售巨擘沃爾瑪（Walmart）第4季獲利攀升近70%。

法新社報導，沃爾瑪在1月31日為止的第4季獲利為37億美元，和去年同期相比攀升近70%。沃爾瑪順應數位時代潮流，積極投資旗下零售店面，增加更多手機下單店內取貨或宅配的服務。

沃爾瑪表示，第4季營收則僅較去年同期微幅增加1.9%，來到1388億美元。

和沃爾瑪公司同名，且開店一年以上的零售店面銷售呈現成長，抵銷另外兩個零售品牌沃爾瑪國際（Walmart International）和山姆會員商店（Sam's Club）的銷售減幅。沃爾瑪主管表示，玩具和雜貨的假期銷售市占率攀升。

沃爾瑪在收購多家電子商務公司，大力改造公司營運，提供最新智慧手機app服務和客戶選擇後，電子商務銷售大幅攀升43%。

在零售業大聯盟中，全球最大零售商沃爾瑪經常被視為網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）的勁敵，沃爾瑪在全美4755家零售店面中，有超過2100家提供店內取貨服務，近800家提供宅配服務。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080220