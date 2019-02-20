遠傳配3.75元現金 今年估每股賺2.6元

（中央社記者江明晏台北20日電）遠傳電信宣布股利政策，每股配3.75元現金，因應行動營收壓力增，今年預估每股盈餘（EPS）2.6元，遠傳今年將持續擴展新經濟業務收入，營收占比上看14%。

遠傳電信今天召開2018年第4季法說會，遠傳2018年合併總營收新台幣866.35億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為266.85億元，稅後盈餘為93.81億元，EPS為2.88元。

台灣行動通訊整體市場營收壓力增，據各業者財務報告及公告資料顯示，從2014年至2018年台灣行動市場總營收已在逐年下降中，而2018年甚至下跌接近6%，顯示整體市場挑戰加劇。

遠傳指出，2018年在新經濟業務成長亮眼，在雲端應用業務年增率為41%，而資訊安全業務年增率則為31%；資通訊業務訂單成長，總計金額年增率高達89%，遠傳在月租型客戶流失率已顯著降低。

展望2019年，依據國際財務報導準則第16號 (IFRS16)，遠傳預估，今年全年合併總營收將達846.58億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)達288.52億元，較去年增率將達8.1%；稅後盈餘為108.32億元，每股盈餘(EPS)為2.6元，低於2018年2.88元，為近年新低水準，但遠傳表示有信心超越財測。

在資本支出部分，遠傳去年全年預估為85億元，但實際支出則為71億元；今年資本支出將持續下降，預估為80億元，占營收比例8至9%。此外，遠傳將維持以往穩定的股利政策，股利配發比例將超過盈餘的100%，今年預計發放每股現金股利3.75元。

今年在策略方向重點，遠傳電信總經理井琪表示，遠傳將持續擴展新經濟業務收入，並在雲端、物聯網、資訊安全與資通訊等業務持續獲利成長，豐富加值服務，持續培育內部新技術人才，維持穩定股利發放政策。

面對台灣競爭激烈的電信市場及價格挑戰，井琪指出，將著重在資費以外的服務，以增加營收成長動能，未來5G商轉所提供的服務，期望有更多的機會提升公司營收。

在新經濟業務，遠傳指出，包含資訊與通信科技業務、物聯網、數位相關業務、行動商務、智慧家庭業務貢獻部分，占去年總營收的大約10%，今年期望成長到13至14%。

另外，遠傳企業用戶事業群提供包含物聯網應用等相關服務，同時也爭取到許多政府專案，有信心開創藍海市場。（編輯：林興盟）1080220