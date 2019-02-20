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戴爾回收20億磅電子廢棄物目標 提前2年達成

最新更新：2019/02/20 19:29

（中央社記者吳家豪台北20日電）戴爾（Dell）科技集團今天宣布，戴爾長期與綠色供應鏈夥伴合作，不斷開發綠色技術，「2020福祉傳承」計畫原本預計於2020年前回收20億磅電子廢棄物，已提前2年達到目標。

戴爾今天舉辦新春媒體聚會，戴爾台灣研發中心董事總經理暨電腦研發部副總裁塞拉西（Kefetew Selassie）表示，從2008年開始，戴爾將可能會成為垃圾的廢棄物當成是業務發展的有用資源，從消費性塑料回收、封閉式電子塑料回收、碳纖維回收、海漂塑料回收到去年的黃金回收，一直到現在將空氣汙染變成墨水。

塞拉西說，戴爾在開展業務的同時，實踐保護地球環境的承諾，「2020福祉傳承」計畫原本預計2020年前回收20億磅電子廢棄物，已提前2年達到目標；在今年地球日之前也將達到在戴爾產品中使用1億磅回收或永續材料的目標。

Dell EMC台灣區總經理廖仁祥指出，每家企業現在都是一家科技公司，數據資本（data capital）將成為企業最大的差異化優勢。

廖仁祥說，根據2018年戴爾科技集團數位轉型指數報告，96%的台灣企業目前在數位轉型上面臨重大的障礙。企業如何制定數位策略，把孤島式數據轉化成公司競爭優勢的數據資本，將成為企業在進行數位轉型最急迫解決問題之一。

戴爾今天也宣布全新Dell Latitude 7400二合一商用筆電將於今年3月中在台灣上市，是戴爾最小的14吋二合一商用筆電，也是戴爾首款使用循環海洋塑料包裝的Latitude系列商用筆電。（編輯：林興盟）1080220

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