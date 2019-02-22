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中國推粵港澳大灣區發展計畫 台泥估可受惠

最新更新：2019/02/22 08:55

（中央社記者韋樞台北22日電）中國大陸政府發布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，開發珠三角成為重要經濟和戰略區域。台泥公司因大陸生產重鎮位於兩廣地區，未來可就近供應水泥，成為大灣區發展計畫受惠個股。

台泥公司表示，粵港澳大灣區發展規劃綱要主要是將珠三角主要都市賦予不同角色和任務，不論任何角色和任務，均需要硬體建設，對水泥的需求只增不減。

台泥公司指出，台泥每年在中國大陸銷售約5300萬公噸，其中廣東和廣西的水泥廠為生產重鎮，銷售量約占半數，年產能約3000萬公噸，估計大灣區發展規劃綱要可望加持台泥在華南地區的出貨與銷售量，確保在該區水泥市場龍頭地位不變。

不過台泥說，中國大陸因為環保因素，已嚴格控制水泥業產量增長，同時台泥近年也暫緩併購腳步，在華南的水泥產量維持固定，再加上水泥廠之間彼此錯開生產高峰，因此得以確保價格不墜，維持相對高檔獲利。

台泥強調，今年首季由於春節因素，從1月20日起台泥旗下各大陸水泥廠陸續停工，讓民工返家過年，日前元宵節過後才陸續開工，估計下週才恢復全能生產，3月產銷預估正常，首季台泥各大陸廠總產量約1000萬餘公噸。（編輯：李信寬）1080222

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