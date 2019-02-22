工業用水及廢水處理廠 萬年清通過上櫃

工業用水及廢水處理廠萬年清環境工程公司22日宣布，將以水資源概念股上櫃。（圖取自萬年清網頁ever-clear.com.tw）

（中央社記者潘智義台北22日電）工業用水及廢水處理廠萬年清環境工程公司今天宣布，櫃買中心董事會通過上櫃案，將以水資源概念股上櫃。

萬年清環境工程公司表示，隨著環保意識提升，台灣、中國大陸及越南等放流水排放標準愈趨嚴謹，既有廢水處理技術已無法滿足現今的環保標準，除在既有技術持續精進外，需要更進一步研發新的廢水處理技術，才能因應市場需求。

萬年清說，目前已拓展含氨氮或硫酸鹽廢水處理的應用、廢水回收及生質能源等相關市場。自88年成立以來，憑藉流體化床技術、電解還原技術，及上流式厭氧污泥床技術等核心技術，已成功提供國內外各產業知名大廠水污染防治技術服務。

萬年清強調，客戶群橫跨機械、汽車、電子、光電業、紡織、染整業、皮革業、化工、製藥、造紙業及食品等產業。

萬年清指出，近年更跟隨客戶海外擴廠腳步，將業務擴及中國大陸、越南、泰國、印尼等國家，最遠達南美洲及非洲國家，成功建立橫跨亞、非、中美洲多國工業污水處理系統規畫及經驗。（編輯：王永志）1080222