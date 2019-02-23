鋼鐵今年景氣好壞參半 廠商謹慎以對

（中央社記者韋樞台北23日電）鋼鐵市況從2017年底到去年第4季連續5季價格上漲，唯獨今年首季走軟，主要反映去年第4季景氣下滑及美中貿易衝突，廠商評估，今年台灣鋼鐵市場好壞因素參半，務必謹慎以對。

春源鋼鐵董事長李文隆表示，雖然世界鋼鐵協會(WSA)對今年鋼鐵需求成長抱持樂觀態度，但因為鋼鐵行情是國際性的，台灣很多鋼鐵下游產品必須考量競爭力和國際市場的變化才能生存。

李文隆指出，美中貿易戰還沒落幕，但這是影響非常深遠的因素，特別是下游大量使用鋼鐵的工具機、機械業等產業；歐盟甚至為了防止美國加徵關稅後大量商品湧入歐洲，今年2月2日起實施超過配額加徵25%關稅，台灣鋼品外銷歐、美兩大市場受阻。

根據經濟部國貿局的資料，歐盟自2月2日起對鋼品進口實施3年的防衛措施。關稅配額數量將依照2015年到2017年的3年平均進口量，核予「國家配額」，以每年加計5%方式核配，配額外鋼品進口將課徵25%關稅。

採行國家配額的鋼品中，台灣在用於馬達、家電、建材、船舶、工業配管的非方向性電磁鋼片、金屬塗層鋼品、不銹鋼熱軋板及其他焊接鋼管等鋼品，占歐盟自全球進口比例逾5%，所以獲配國家配額。另外台灣未獲國家配額的鋼品，仍可與其餘國家共同使用各類別鋼品的剩餘配額。

依中華民國海關統計，2017年台灣鋼鐵業產值約新台幣1.12兆元，其中約7成內銷，3成外銷，歐盟為台灣第2大出口市場，僅次於東協國家。2017年台灣輸歐涵蓋鋼品金額約14億美元，重量約139萬公噸，占台灣出口同類鋼品至全球總量約12%。

李文隆指出，外銷市場有程度不一的風險，但國內鋼鐵市場也是好壞參半。好的方面包括，今年公共建設預算上衝到新台幣3927億元，年增7%；促參案2018年達2373億元，今年將再創高。

壞的方面，李文隆認為2018年車市銷量在貿易戰衝擊下，年減2.1%至43.5萬輛，國產車占比下滑嚴重，今年市況仍須觀察；美中貿易戰也衝擊機械出口增速趨緩，市場混沌不明。去年12月整體外銷訂單跌幅逾1成，今年1月續年減6%，連續第3個月負成長，成長停滯恐非短期現象，因此他對未來鋼鐵景氣採取謹慎保守的態度。（編輯：張均懋）1080223