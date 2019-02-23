電信業推手機電池保固 自然耗損可免費換一次

（中央社記者吳家豪台北23日電）中華電信今天宣布與日本軟銀公司（SoftBank Corp.）共同推出月租型電池安心服務，針對智慧手機內嵌式電池的自然損耗所導致的電池健康度下降，可免費更換原廠電池一次。

中華電信發布新聞稿指出，依照Android手機和iPhone的建議售價，電池安心服務的用戶需支付金額不等的月租費。在使用新機滿一年後，Android手機電池健康度下降至65%，或iPhone手機電池健康度下降至75%，即可於申租該服務的第13個月到第24個月的期間內，免費更換原廠電池一次。

軟銀公司是軟銀集團（SoftBank Group Corp.）旗下子公司，提供行動通訊、固網通訊和上網服務。電池安心服務將由軟銀公司的全資台灣子公司台灣思佰股份有限公司協助中華電信提供給消費者。

過去消費者向電信商購買手機時，各電信商會提供付費手機保固方案，例如每月加價新台幣200多元，就能享有「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」等服務。自去年起，所有的手機意外損壞保固方案需轉型為「行動裝置險」（手機保險），消費者須自行向產險業者投保，電信商只是通路。

根據金融監督管理委員會統計，去年手機保險保費收入新台幣6億1000萬元，件數達97萬件；累計保險給付達1億2000萬元。（編輯：李信寬）1080223