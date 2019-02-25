2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）2020年iPhone設計動向各界關注。外媒預期，2020年版iPhone將內建蘋果A14處理器，採用台積電5奈米製程代工。

DigiTimes日前引述消息人士報導，晶圓代工龍頭台積電預期將獲得首個5奈米製程晶片訂單，主要應用在2020年的新款蘋果iPhone產品。

國外科技網站Appleinsider預期，蘋果A14系統單晶片（SoC）將由台積電代工，採用5奈米製程，將應用在2020年的新款iPhone。

市場關注2020年新iPhone設計動向。華爾街日報（WSJ）日前引述瞭解量產計劃的相關人士報導，蘋果可能在2020年的新款iPhone系列，排除使用LCD面板，規劃均採用有機發光二極體（OLED）面板。

國外科技網站Fast Company和外媒先前預期，最快2020年蘋果將推出5G版iPhone。

觀察全球半導體晶圓代工先進製程市場競局，工研院產業科技國際策略發展所日前指出，7奈米以下先進製程競局廠商只剩3家，包括台積電、英特爾（Intel）以及三星（Samsung），台積電領先布局。

展望7奈米以下製程進度，工研院產科國際所預期，5奈米先進製程將在2020年量產，3奈米製程將在2022年量產。

法人評估，5奈米製程預計今年第2季試產，2020年在位於台南科學園區的晶圓18廠量產。台積電3奈米廠投資金額不會少於5奈米的新台幣6000億元。（編輯：李信寬）1080225