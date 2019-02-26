是方現金股利7.5元 年增逾5成

（中央社記者江明晏台北26日電）是方電訊去年營收獲利再創新高，稅後每股盈餘7.41元，每股配發現金股利7.5元，與前一年度相比增加逾5成，今年是方將持續提升雲端服務營收占比，衝刺業績。

是方電訊去年總營收新台幣22.7億元，年成長近7%；其中，雲端服務營收年成長達63%，IDC機房服務年增11%；稅後淨利4.8億元，年成長26%，稅後每股盈餘7.41元，營收及獲利再創歷史新高。

是方今天股價開高震盪，早盤攻上177元，漲幅逾2%，隨後在173.5元平盤之上整理。

是方指出，去年毛利率達到39.3%，年成長14.7%，至於盈餘部分，每股配發現金股利6.5元，併同資本公積配發現金1元，共計每股配發7.5元，與前年每股配發現金4.97元相較，配發率增加逾5成。

是方電訊總經理劉耀元表示，在IDC業務推展上，是方持續成功爭取多家國際雲端客戶進駐；數據網路服務部分，訊務流量不斷增加，TPIX已成為台灣最大網際網路交換中心；語音通信服務方面，持續推出070的各項商務應用及雲端商務總機服務，成功擴大語音通信加值營收成長。

展望今年，劉耀元表示，是方將持續提升雲端服務營收在總營收的占比，並預計下半年度推出的「智慧健康雲」服務。（編輯：李信寬）1080226